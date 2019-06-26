Kjaer olmazsa Yerry Mina

Sevilla ile son bir kez daha görüşecek olan Fenerbahçe yönetimi bu transferde sonuca ulaşamama ihtimali nedeniyle rotasını Everton’da Cenk Tosun’un takım arkadaşı olan Yerry Mina’ya çevirdiği öğrenildi. Geçen sezon İngiliz takımında sadece 15 maçta forma giyen 24 yaşındaki savunma oyuncusu için kiralık teklifi yapan Sarı-Lacivertliler cevap bekliyor. Mina’nın daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği ve bu düşüncesini de Everton yönetimine ilettiği öğrenildi. Kjaer’in durumuna göre Kanarya, Mina için son hamlesini hafta sonuna kadar yapacak.

(Star)