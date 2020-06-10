Kızılyıldız'da Sasa Obradovic dönemi başladı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da Falcao bayramı! Çıldırdı... Galatasaray'da Falcao bayramı! Çıldırdı... Geçen hafta iki kez çift kale hazırlık maçı yapan Sarı-Kırmızılı ekipte, Falcao performansıyla göz kamaştırıyor. Aylar süren futbol hasretini attığı birbirinden güzel gollerle dindirmeye çalışan Kolombiyalı yıldız, Rize deplasmanını iple çekiyor.

Mehmet Demirkol bombayı patlattı! Fener'in yeni hocası... Mehmet Demirkol bombayı patlattı! Fener'in yeni hocası... Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe içi çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Demirkol, “Çok düşük bir ihtimal ama gelecek sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörü Emre Belözoğlu olabilir” dedi.

Fener asıl bombayı sona saklamış! Fener asıl bombayı sona saklamış! Genç ve yetenekli ayakları kadrosuna katan Fenerbahçe, Schalke 04'ün 2000 doğumlu futbolcusu Levent Mercan'ın transferi için girişimlerini sürdürüyor. Alman ekibiyle sezon başında profesyonel sözleşme imzalayan genç 10 numara, tekniğiyle geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor.

TFF'den talimatlarda tarihi değişiklik TFF'den talimatlarda tarihi değişiklik Kulüp yöneticileri eğer akredite alanlara girerse, en az 60 gün hak mahrumiyeti ve 100-300 bin TL arası para cezası alacak.

Beşiktaş'ta Avcı'yla ipler geriliyor Beşiktaş'ta Avcı'yla ipler geriliyor Yönetim, yollarını ayırmasına rağmen kontratındaki özel madde sebebiyle ödemelerini sürdürdüğü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor. Siyah-Beyazlılar, pandemi sürecini gerekçe göstererek kontratın fesh edilmesi için başvuruda bulunacak.

Terim'e çılgın teklif: Gel başkan ol hocam Terim'e çılgın teklif: Gel başkan ol hocam Galatasaray'ın eski başkanı Alp Yalman'dan Fatih Terim'e başkanlık teklifi. Yalman, tecrübeli çalıştırıcıya “Gel başkan ol hocam. Herkes sana destek veriyor. Kulüpteki ayrışma ve parçalanma ancak senin başkanlığında son bulabilir. Bütün Galatasaraylıların arzusu bu. Eski sporcumuz, hocamız ve divan üyemiz olarak bu koltuğa en yakışan isim sensin hocam” ifadelerini kullandı.