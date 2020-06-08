Kızılyıldız'da Dragan Sakota ile yollar ayrıldı

Kızılyıldız Basketbol Kulübü Başkanı Nebojsa Covic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, karşılıklı sağlanan anlaşma çerçevesinde Sakota ile yollarını ayırdıklarını belirterek, "Zor zamanımızda geldi. Büyük bir sorumluluk aldı." ifadesini kullandı.
Geçen yıl kasım ayından bu yana takımı çalıştıran Sakota da basketbol sezonunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kesintiye uğramasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, takıma başarı diledi.
Yerel medyada, Sakota'nın yerine, bir dönem Kızılyıldız'ı çalıştıran Sasa Obradovic'in yeniden takımın başına geleceği haberleri yer aldı.
Galatasaray, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın imza bedelini hesaplarına geçti. DG Sivasspor'la mukaveleleri sezon sonunda bitecek olan iki futbolcu için Fenerbahçe de harekete geçmişti. Ancak Sarı-Kırmızılı Yönetim, 500'er bin euroluk imza paralarını ödedi ve iş bitti.
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni hocasını Ömer Üründül açıkladı. Tecrübeli spor yorumcusu, Sarı-Lacivertli yönetimin yabancı bir teknik direktörle anlaşamaması halinde takımın başına Erol Bulut'un getirileceğini belirtti.
Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listede yer alan Volkan Babacan, Begovic ve Fabri'yi ikinci plana iterek Sinan Bolat'ta karar kaldı. İmza parasındaki pürüz de giderilirse transfer mutlu sonla bitecek.
Milli yıldız, gelecekteki kariyeri ile ilgili net kararını verdi. 31 yaşındaki oyuncu Sarı-Lacivertli formayı giymek istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. İdareciler ise Nuri Şahin'e geri dönüş yapacak.
Fransa Ligue 2'ye düşürülen Toulouse'un başına geçmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Sarı-Lacivertlilerden Mathias Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı Fransız ekibine transfer etmek istiyor.
Fatih Terim, emekli olduktan sonra çok beğendiği Okan Buruk'un takımın başına geçmesini istiyor.
Bulgar basını, Ludogorets'in Brezilyalı stoperi Rafael Forster'ın yeni sezonda Fenerbahçe forması giyeceğini yazdı. Haberde Sarı-Lacivertlilerin, 29 yaşındaki futbolcuyla ocak ayında da temas kurduğu detayı verildi.