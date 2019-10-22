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Kızılyıldız, Milan Tomic ile yollarını ayırdı

Kızılyıldız, Milan Tomic ile yollarını ayırdı

Sırbistan'ın köklü basketbol takımlarından Kızılyıldız mts, başantrenör Milan Tomic ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon takımın başında 3 kupa kazanan ve kırmızı-beyazlı takımı yeniden THY Avrupa Ligi'ne çıkaran Tomic'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği ifade edildi.

Kulüp Başkanı Nebojsa Covic, Tomic ile yaptıkları görüşmenin ardından anlaşarak yollarını ayırma kararı aldıklarını belirterek, Tomic'e takım için yaptıkları adına teşekkür etti.

Tomic de geçen sezon boyunca beraber çalıştığı herkese ve taraftarlara teşekkür ederek, Kızılyıldız'a sezonun kalan bölümünde başarılar diledi.

Açıklamada, yeni başantrenörün kim olacağının ilerleyen günlerde açıklanacağı ifade edildi.

THY Avrupa Ligi'nde 1 galibiyet 2 yenilgi alan Kızılyıldız mts, 3 haftanın ardından 9'uncu sırada bulunuyor.

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