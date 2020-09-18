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aksam.com.tr
  • 18 Eylül 2020 Cuma 11:45
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Kırşehir Belediyespor'da 9 koronavirüs vakası

Kırşehir Belediyespor'da 9 koronavirüs vakası

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kırşehir Belediyespor'da 5 futbolcu, 2 antrenör ve 2 malzemecinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sezonun ilk maçında hafta sonu Turgutluspor ile karşılaşacak Kırşehir Belediyespor'da, futbolcu, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi yapıldı.

Kırşehir ekibinde 5 futbolcu ile 2 yardımcı antrenör ve 2 malzemecinin testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ligin ilk mücadelesi öncesi tesislerimizde yapılan Kovid-19 testi sonuçlarına göre 5'i futbolcu olmak üzere toplam 9 kişiye pozitif tanı konulmuştur. Mevcut durumda pazar günü oynayacağımız Turgutluspor müsabakasına eksik kafile ile hareket edeceğimizi üzülerek bildiririz." denildi.

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