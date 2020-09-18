Kırşehir Belediyespor'da 9 koronavirüs vakası

SPOR GÜNDEMİ

'Alo Diego Costa, ben Emre' 'Alo Diego Costa, ben Emre' Fenerbahçe'de Diego Costa sesleri yükselmeye devam ediyor.

G.Saray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki olası rakipleri belli oldu G.Saray, Beşiktaş ve Alanyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki olası rakipleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un play-off turundaki olası rakipleri belli oldu.

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Welbeck savaşı Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Welbeck savaşı Beşiktaş ile Fenerbahçe, İngiliz golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. Ada basını iki kulübün de Watford'a kiralama teklifinde bulunduğunu duyurdu.

Çebi, Gökhan Töre'yi yarım saatte bu sözlerle ikna etti Çebi, Gökhan Töre'yi yarım saatte bu sözlerle ikna etti Beşiktaş, Gökhan Töre transferini tamamlarken, bu oyuncuyla kısa bir görüşme yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, yıllık ücret konusunda futbolcuyu ikna ederken Töre şunları söyledi: "Şartlarımız belli. İstediğin ücreti almak istiyorsan oynayıp kazanırsın."

Fenerbahçe'de çok ilginç durum Fenerbahçe'de çok ilginç durum Fenerbahçe'nin yeni transferleri sonrası kadroda oluşan yabancı dağılımı göze çarptı. Neredeyse her kıtadan bir oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde, ilginç bir durum ortaya çıktı.