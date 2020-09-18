Kırşehir Belediyespor'da 9 koronavirüs vakası

Sezonun ilk maçında hafta sonu Turgutluspor ile karşılaşacak Kırşehir Belediyespor'da, futbolcu, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi yapıldı.
Kırşehir ekibinde 5 futbolcu ile 2 yardımcı antrenör ve 2 malzemecinin testi pozitif çıktı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ligin ilk mücadelesi öncesi tesislerimizde yapılan Kovid-19 testi sonuçlarına göre 5'i futbolcu olmak üzere toplam 9 kişiye pozitif tanı konulmuştur. Mevcut durumda pazar günü oynayacağımız Turgutluspor müsabakasına eksik kafile ile hareket edeceğimizi üzülerek bildiririz." denildi.
Fenerbahçe'de Diego Costa sesleri yükselmeye devam ediyor.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un play-off turundaki olası rakipleri belli oldu.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, İngiliz golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. Ada basını iki kulübün de Watford'a kiralama teklifinde bulunduğunu duyurdu.
Beşiktaş, Gökhan Töre transferini tamamlarken, bu oyuncuyla kısa bir görüşme yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, yıllık ücret konusunda futbolcuyu ikna ederken Töre şunları söyledi: "Şartlarımız belli. İstediğin ücreti almak istiyorsan oynayıp kazanırsın."
Fenerbahçe'nin yeni transferleri sonrası kadroda oluşan yabancı dağılımı göze çarptı. Neredeyse her kıtadan bir oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde, ilginç bir durum ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, bu hafta Süper Lig'de ağırlayacakları Hatayspor maçında kadro değişikliğine gidiyor. Başarılı teknik adam; Zanka, Tolga Ciğerci ve Ferdi Kadıoğlu'nu kulübeye çekip Mauricio Lemos, Jose Sosa ve Enner Valencia'yı ilk 11'e çekecek.