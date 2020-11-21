Kırmızı Şeytanlar'a siber saldırı

Kulüpten yapılan açıklamada, bilgi işlem uzmanlarının olayı soruşturduğu ve sorunu düzeltmek için çalıştığı belirtilerek, "Savunma sistemimiz, organize siber suçlular tarafından gerçekleştirilen saldırıyı tespit etmiş, etkilenen sistemleri kapatmış ve verileri koruma altına almıştır." denildi.
Old Trafford Stadı'ndaki maçlarla ilgili kritik sistemlerin çalıştığı ve güvende olduğu vurgulanarak, "Kulübün internet sitesi ve mobil uygulamasının da aralarında bulunduğu medya kanalları saldırıdan etkilenmemiştir. Şu an için taraftar ve müşterilere ait verilerin gizliliğinin ihlaline dair bir tespit yoktur." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla teknik ekibin yüzünü güldüren ve takımın en az kazanan ismi olan Taylan Antalyalı'ya Sarı-Kırmızılı yönetim en az yüzde 100 zam yapacak.
Eddie Newton'ın ardından Trabzonspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı, Bordo-Mavili takımda 4-1-4-1 sistemini deniyor.
Fenerbahçe'de Harun Tekin, Gökhan, Nazım Sangare, Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Kemal Ademi ve Sinan Gümüş Gençlerbirliği kadrosunda yok
Toplamda 7 eksiği bulunan Beşiktaş, bugün Medipol Başakşehir önünde zor bir sınav verecek. Hastalık, sakatlık ve cezadan çok çeken Siyah-Beyazlılar'da alternatifsiz zorunlu kadro kaldı. Her şeye rağmen 3 puan gelirse tüm yaralara merhem olacak. Kayıp halinde dert daha da büyüyecek.
Gürcü teknik direktör Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Pakhtakor, Özbekistan Süper Ligi'nde bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
Fraport TAV Antalyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Amilton Minervino da Silva, takımdaki teknik direktör değişikliğinden idolüne, Antalya şehrinden Türk yemeklerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.