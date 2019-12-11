Kırmızı makine çalışacak

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ORGANİZE bir şekilde doping yaptığı gerekçesiyle tüm sporlardan uluslararası yarışmalarda 4 yıl boyunca men edilen Rusya’nın bundan sonra izleyeceği politika şekillenmeye başladı. Temiz sporcular bu yaz Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda mücadele etme kararı aldı. Rus yetkililer Tokyo dahil olmak üzere birçok spor organizasyonunda bağımsız olarak yer alacaklarını bildirdiler. Bunun için yönetmeliklerde yeterli boşlukların olduğunu belirten Ruslar, 2018 Kış Olimpiyatları’nda 168 sporcuyla yer almıştı. Hatta Kırmızı Makine olarak ünlenen, 5 dünya şampiyonluğu bulunan Buz Hokeyi takımı ‘Olimpiyat Sporcuları’ adı altında, olimpiyat bayrağıyla yarışlarda yer almış ve finalde Almanya’yı yenerek şampiyon olmuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin de sporcuları kürsüdeyken telefonla arayarak tebrik etmişti.

2022 iÇiN DE iZiN ÇIKABiLiR

WADA’nın uyumluluk inceleme komitesi başkanı Jonathan Taylor da bu konuda açık kapı bıraktı. Taylor, Tokyo Olimpiyatları’nda da ‘Kırmızı Makine’ olayına benzer uygulamaların olabileceğini bildirdi. Taylor, “Oraya giden bir Rus ekibi değildi. Önemli olan bu oyunlarda Rusya’nın yerini kaybettiği mesajını görmekti. 2022’de FIFA’nın böyle bir yönteme izin verip vermeyeceğini bilmiyorum. Bir mekanizma kurulursa (Rusya) tarafsız bir şekilde katılmak için başvuruda bulunabilir” dedi. Haberde FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun Rusya’daki Dünya Şampiyonası organizasyonundan övgüyle söz ettiği ve Vladimir Putin’den bir madalya aldığı da hatırlatıldı.

SUC BiREYSELDiR

RUSYA Devlet Başkanı Putin, Fransa ziyaretinde yaptığı açıklamada Doping Kurulu’nun aldığı kararı eleştirdi. Putin, “Ortada bir ihtilaf yoksa ülkeler kendi milli bayraklarıyla yarışırlar. Bu Olimpiyat kanununda böyledir. WADA kararı olimpiyat kanununa aykırıdır. Karara itiraz edeceğiz. Cezalar kollektif olmamalı. Suç bireyseldir. Böyle olursa bununla ilgisi olmayan sporcular etkilenir. WADA uzmanları bunu iyi anlamalı” dedi.

Tokyo’ya gideceğim

RUSYA’NIN en iyi atletlerinden biri olan, 3 kez dünya şampiyonu yüksek atlamacı Mariya Lasitskene sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: “Vatandaşlığımı değiştirmek için hiçbir planım olmadı ve böyle bir şey düşünmüyorum. Yüksek atlamada Rus sporcuların daha canlı ve nötr olduğunu ispatlayacağım.”