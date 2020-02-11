Kırklarelisporlu taraftarlar Kadıköy'e doğru yola çıktı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında bu akşam Fenerbahçe ile karşılaşacak GMG Kırklarelispor'un taraftarları, karşılaşmayı izlemek için otobüslerle yola çıktı.

Şevket Dingiloğlu Parkı önünde toplanan yaklaşık 800 taraftar, "Geliyor Kırklar", "Şampiyon Kırklar", "Kupa bizim" şeklinde tezahüratlar yaptı.

Taraftarlardan Özcan Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taraftar olarak çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Skorun ne olacağının hiç önemli olmadığını dile getiren Bayraktar, "Biz bu mutluluğu yaşattığı için Kırklarelispor'a teşekkür ediyoruz. Televizyonda izliyordum ama yakından Fenerbahçe gibi büyük bir camiayı izleme fırsatı verdiği için herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Taraftar Halit Özalp ise takımlarını en iyi şekilde desteklemek için İstanbul'a gittiklerini belirtti.