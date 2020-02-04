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aksam.com.tr
  • 04 Şubat 2020 Salı 13:33
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  • 04 Şubat 2020 Salı 13:33

Kırklareli'de Fenerbahçe maçı heyecanı

Kırklareli'de Fenerbahçe maçı heyecanı

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'un Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma, Kırklareli'nde büyük heyecan oluşturdu.

Tarihinde ilk kez büyük bir başarı göstererek Süper Lig ekipleri MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ile Medipol Başakşehir'i eleyip çeyrek finale adını yazdıran GMG Kırklarelispor, çarşamba günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Yeşil-beyazlı ekibin iç sahadaki Fenerbahçe maçına saatler kala futbolseverlerin heyecanı da artıyor.

Futbol camiasında son dönem başarılarıyla adından söz ettiren yeşil-beyazlı ekip, bazı Fenerbahçe taraftarlarınca da destekleniyor.

- "Rüya gerçek oldu"

Esnaf Burak Süzülmüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırklarelispor'un tarihinin en önemli maçına çıkacağını söyledi.

Kırklarelispor'un bugünlere gelmesinden dolayı onur ve gurur duyduklarını belirten Süzülmüş, yeşil-beyazlı takımın rüyaları gerçeğe dönüştürdüğünü ifade etti.

Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmenin kentte büyük heyecan oluşturduğunu anlatan Süzülmüş, "Bizim seviyemizde bir takım için bu çok büyük bir başarı. Çok güzel günler yaşıyoruz. Günlerdir bunun heyecanı var. Bu noktaya gelene kadar 3 Süper Lig takımı eledik. Ama ilk defa şehirde birçok insanın desteklediği büyük bir takım bu sefer şehre rakip olarak geliyor. Bu da insanlarda değişik duygulara sebep oluyor. Bizim takımımız bizim kimliğimizde yazıyor. Herkes önce şehrinin takımına sahip çıksın." diye konuştu.

Esnaf Vecdi Yüce de Fenerbahçeli olmasına rağmen yaşadığı kentin takımını destekleyeceğini söyledi.

Kırklarelispor'un başarılarıyla herkesi çok mutlu ettiğini ve onurlandırdığını dile getiren Yüce, takımın tüm kente heyecan verdiğini kaydetti.

"Trakya olarak böyle bir başarıya ihtiyacımız vardı." diyen Yüce, şunları kaydetti:

"Fenerbahçeli olarak Kırklarelispor'un yanında yer alıyorum. Maça gideceğim ve inşallah Kırklarelispor bu turu da atlayarak bizleri daha da gururlandıracak. Doğduğumuz büyüdüğümüz şehrin takımına destek vereceğiz. Fenerbahçe tabii ki Türkiye çapında tuttuğumuz Avrupa'da, dünyada başarılarını istediğimiz takım ama Kırklarelispor bizim ev sahibi takımımız. Kırklarelispor'u destekliyoruz ve her zaman yanındayız."

Erol Ateş de Fenerbahçe gibi büyük bir takımın Kırklareli'ne gelecek olmasının herkesi sevindirdiğini belirtti.

Kırklarelispor'un Fenerbahçe karşısında galip geleceğine inandıklarını ifade eden Ateş, "İnşallah bu maçı kazanacağız diye ümit ediyoruz. Çok büyük heyecan var. Fenerbahçe gibi büyük bir camiayı burada ağırlayacağımız için heyecan yaşanıyor." dedi.

- Maç için günler öncesinde kente geldi

İstanbul'dan Kırklareli'ne gelen Ergun Reze, koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu vurguladı.

Maç için kente günler öncesinde gelerek otele yerleştiğini aktaran Reze, maç saatini sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Torunlarıyla maça gideceğini belirten Reze, şöyle konuştu:

"İstanbul'dan Kırklareli'ne geldim maç için. Koyu Fenerbahçe taraftarıyım ama Kırklarelispor'u destekleyeceğim. Gönlümüz Kırklarelispor'dan yana. Biz buraya Kırklarelispor'u desteklemeye geldik. Çok heyecanlıyız. Fenerbahçe gol attığında çok üzülürüm. Kırklarelispor'un da Fenerbahçe'nin de yeri bende çok ayrı ama Kırklarelispor daha ağır basıyor."

Öte yandan, maç öncesinde kente gelmek isteyen bazı taraftarlar ise otellerde yoğunluğa neden oldu. Kentteki otellerin doluluğu yüzde 70'e ulaştı.

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