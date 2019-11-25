Kimsesiz çocuklara oyuncak yağmuru

AKŞAM

Çocuklar için önceden peluş bebek toplayan Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin Tiyatro Topluluğu’nda yer alan öğrenciler, getirdikleri oyuncakları ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile devam eden karşılaşmanın 55. dakikasında çocukların bulunduğu yöne atmaya başladı. Öğrencilerin, çocukları oyuncak yağmuruna tutmasını diğer taraftarlar da alkışladı. Çocuklar, şaşkınlık ve sevinci bir arada y