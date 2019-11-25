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Kimsesiz çocuklara oyuncak yağmuru

Kimsesiz çocuklara oyuncak yağmuru

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Samsunspor, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün evlerinde kalan 100 kimsesiz çocuğu Şanlıurfa maçına davet etti.

AKŞAM

Çocuklar için önceden peluş bebek toplayan Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin Tiyatro Topluluğu’nda yer alan öğrenciler, getirdikleri oyuncakları ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile devam eden karşılaşmanın 55. dakikasında çocukların bulunduğu yöne atmaya başladı. Öğrencilerin, çocukları oyuncak yağmuruna tutmasını diğer taraftarlar da alkışladı. Çocuklar, şaşkınlık ve sevinci bir arada y


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