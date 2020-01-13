'Kimse umutlanmasın'

AKŞAM
TRABZONSPOR Başkanı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ara transfer dönemi ile ilgili konuşan Başkan Ağaoğlu, “Ara transfer dönemindeki transferler o kadar kolay olmuyor. İyi ve formda oyuncular kendi takımlarında oynuyor. Çok nadiren de olsa kadro fazlalığı olan takımlardan veya sezon sonu anlaşması bitecek olan futbolcuları transfer etmek gibi bir şansımız oluyor. Hocanın söylediği bir şey var; ‘transfer yapmış olmak için yapmayacağız.’ Bizim kriterlerimize uyduğu takdirde hem sportif hem finansal kriterlere uyduğu takdirde 1 futbolcu ilave edebiliriz. Transfer olmayabilir de. Kimse fazla umutlanmasın bu konuda” dedi.
GERÇEK TRABZONLU
BAŞKAN Ağaoğlu, yeni teknik direktörleri Hüseyin Çimşir’e güvendiklerini belirterek, “Karakter, ahlak ve insanlık olarak takım aidiyeti noktasına baktığımız zaman gerçek bir Trabzonsporlu. Ben doğru bir isim olduğuna inanıyorum. Olmasaydı takımı teslim etmezdik” ifadelerini kullandı.
ÖMÜR 1.5 AY SONRA DÖNECEK
UZUN süredir sakat olan Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumu hakkında bilgi veren Ahmet Ağaoğlu, “Abdülkadir kendi ifadesiyle, doktorun ifadesiyle şubat aynın sonunda oynayabilecek seviyeye gelecek. Açıkçası beni de biraz şaşırttı, bayağı iyi geldi” diye konuştu.
Galatasaray’dan yıllık 18 milyon lira kazanan Fatih Terim, Beşiktaş’ın çalıştırıcısı Abdullah Avcı’ya 6 milyon lira fark atmış durumda. Terim, F.Bahçe Teknik Direktörü Yanal’dan ise 8 milyon lira fazla kazanıyor.
Ali Koç, Antalya’da Galatasaray, Trabzonspor ve TFF’ye göndermede bulundu. Türk futbolunda barış sağlanamayacağının da altı çizen Koç, “Artık Türk futbolunun geleceğini değil, kendi kulübümün geleceğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.
“Hem sportif hem finansal kriterlere uyduğu takdirde 1 futbolcu alabiliriz. Transfer olmayabilir de. Kimse fazla umutlanmasın bu konuda”
Galatasaray ikinci başkanı Albayrak, Çizme’de futbolcu avına çıktı. Transfer listesi elinde bulunan Abdurrahim Albayrak; Murillo, Mert Çetin ve Seko Fofana’nın kulüpleriyle masaya oturmak için İtalya’ya gitti. Bu 3 futbolcudan 2’sinin bitirilmesi planlanıyor.
FENERBAHÇE’NİN devre arası kampında gönderilecek isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı.
Beşiktaş, 2 milyon TL limiti bulunmasına rağmen Yeni Malatyaspor’un kiralık yıldızını renklerine bağladı. Bu transfer için Malatya’ya 40 bin euro ödenecek. Oyuncunun maaşına önümüzdeki yıl zam yapılacak.
Salih Uçan, “Ben geçen sene de Fenerbahçe’de kalmak istiyordum. Ama Comolli, ‘Gidip oynasan senin için daha iyi olur’ dedi” ifadelerini kullandı.