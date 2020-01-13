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aksam.com.tr
  • 13 Ocak 2020 Pazartesi 08:00
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  • 13 Ocak 2020 Pazartesi 08:00

'Kimse umutlanmasın'

'Kimse umutlanmasın'

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“Hem sportif hem finansal kriterlere uyduğu takdirde 1 futbolcu alabiliriz. Transfer olmayabilir de. Kimse fazla umutlanmasın bu konuda”

AKŞAM

TRABZONSPOR Başkanı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ara transfer dönemi ile ilgili konuşan Başkan Ağaoğlu, “Ara transfer dönemindeki transferler o kadar kolay olmuyor. İyi ve formda oyuncular kendi takımlarında oynuyor. Çok nadiren de olsa kadro fazlalığı olan takımlardan veya sezon sonu anlaşması bitecek olan futbolcuları transfer etmek gibi bir şansımız oluyor. Hocanın söylediği bir şey var; ‘transfer yapmış olmak için yapmayacağız.’ Bizim kriterlerimize uyduğu takdirde hem sportif hem finansal kriterlere uyduğu takdirde 1 futbolcu ilave edebiliriz. Transfer olmayabilir de. Kimse fazla umutlanmasın bu konuda” dedi.

GERÇEK TRABZONLU

BAŞKAN Ağaoğlu, yeni teknik direktörleri Hüseyin Çimşir’e güvendiklerini belirterek, “Karakter, ahlak ve insanlık olarak takım aidiyeti noktasına baktığımız zaman gerçek bir Trabzonsporlu. Ben doğru bir isim olduğuna inanıyorum. Olmasaydı takımı teslim etmezdik” ifadelerini kullandı.

ÖMÜR 1.5 AY SONRA DÖNECEK

UZUN süredir sakat olan Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumu hakkında bilgi veren Ahmet Ağaoğlu, “Abdülkadir kendi ifadesiyle, doktorun ifadesiyle şubat aynın sonunda oynayabilecek seviyeye gelecek. Açıkçası beni de biraz şaşırttı, bayağı iyi geldi” diye konuştu.

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'Kimse umutlanmasın'
'Kimse umutlanmasın'

'Kimse umutlanmasın'

“Hem sportif hem finansal kriterlere uyduğu takdirde 1 futbolcu alabiliriz. Transfer olmayabilir de. Kimse fazla umutlanmasın bu konuda”

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