Kieran Trippier'in 10 hafta men cezası askıya alındı

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid, İngiltere Futbol Federasyonunun Trippier'e verdiği men cezası için FIFA Temyiz Kuruluna başvuruda bulundu.
Kurul, 30 yaşındaki İngiliz oyuncunun dosyası hakkında karar verilene kadar cezanın askıya alınmasına hükmetti.
İngiltere Futbol Federasyonu, Tottenham'dan Atletico Madrid'e transfer olduğu Temmuz 2019'da bahis kurallarını ihlal ettiği tespit edilen Trippier'e, 23 Aralık 2020'den itibaren 10 hafta futboldan men ve 70 bin sterlin para cezası vermişti.
Trippier, La Liga'nın 16. haftasındaki Atletico Madrid-Getafe maçında takımının formasını giyememişti.
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