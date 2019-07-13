Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.41
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Khedira'ya en iyi teklif Fenerbahçe'den

Khedira'ya en iyi teklif Fenerbahçe'den

Khedira'ya en iyi teklif Fenerbahçe'den

Ramsey ve Rabiot ile orta sahasını güçlendiren Juventus, Khedira’yı satış listesine koydu. Sami Khedira için, “Masadaki en iyi teklif; F.Bahçe’nin” iddiası ortaya atıldı...

AKŞAM

FENERBAHÇE’NİN transferde hız kesmeye niyeti yok. Sami Khedira’nın Sarı-Lacivertli formayı giyme ihtimali gün geçtikçe daha da kuvvetleniyor... İtalyan basınında, Sami Khedira’daki son gelişmeler şöyle aktarıldı: Kötü bir sezon geçirdikten sonra iddialı kadro kurma hedefinde olan Fenerbahçe, tecrübeli orta saha Sami Khedira’yı da parçası yapma peşinde. Maurizzio Sarri’nin istemediği 32 yaşındaki ön libero için masadaki en iyi teklif Fenerbahçe’nin. En somut teklif Fenerbahçe’den geldi.

KALAMAYACAĞINI O DA BİLİYOR!..

Khedira hakkında yapılan haberin devamında da şu bilgiler var; Sami Khedira, artık Juventus için bir rol olamayacağını biliyor. 32 yaşında ve kariyerini değiştirmek yönünde karar vermek zorunda. Gitme durumunu, o da biliyor. Öte yandan oyuncuya, Almanya ve Amerika’dan da taliplerin olduğu belirtiliyor. Kherdira, Almanya’ya dönmek istediğini daha önceden açıklamıştı, ancak oradan zirveye oynayan bir takımın ilgisi de henüz yok.

TAM 77 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

2010’da Alman Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda adından söz ettiren Khedira, ilk kez formayı 5 Eylül 2009’da giydi. Almanya U16, U21’de de mücadele eden Tunus asıllı orta saha, Almanya A Milli Takımı’nın formasını 77 kez giydi, 7 gol attı. Khedira, Kroos ve Mesut Özil ile Almanya orta sahasının sorumlusuydu. 5 sezon Real Madrid forması giydi, 2015’ten bu yana da Juventus’ta oynuyor. Mukavelesi ise 2021’de bitiyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yurt dışında evlenecek
Aleyna Tilki'nin kardeşi de oyuncu oluyor
İmparator tavla oynadı
İclal Aydın ve Efe Kubilay çiftinden üzücü haber!
Acun Ilıcalı'dan flaş Cansu Dere açıklaması
<p>Tarihi Gün programı bu hafta farklı bir gündem ile karşınızda. Moğolistan Bilim ve Teknoloji Üniv

Türklerin Asya´daki İlk İzleri ve Göktürkler - Konuk: Adil Yılmaz | #TarihiGün Bölüm 7

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bakanlık paylaştı! İşte S-400'lerden en net görüntü

Doğu Anadolu'nun kırmızı periler diyarı