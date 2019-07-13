Khedira'ya en iyi teklif Fenerbahçe'den

AKŞAM

FENERBAHÇE’NİN transferde hız kesmeye niyeti yok. Sami Khedira’nın Sarı-Lacivertli formayı giyme ihtimali gün geçtikçe daha da kuvvetleniyor... İtalyan basınında, Sami Khedira’daki son gelişmeler şöyle aktarıldı: Kötü bir sezon geçirdikten sonra iddialı kadro kurma hedefinde olan Fenerbahçe, tecrübeli orta saha Sami Khedira’yı da parçası yapma peşinde. Maurizzio Sarri’nin istemediği 32 yaşındaki ön libero için masadaki en iyi teklif Fenerbahçe’nin. En somut teklif Fenerbahçe’den geldi.

KALAMAYACAĞINI O DA BİLİYOR!..

Khedira hakkında yapılan haberin devamında da şu bilgiler var; Sami Khedira, artık Juventus için bir rol olamayacağını biliyor. 32 yaşında ve kariyerini değiştirmek yönünde karar vermek zorunda. Gitme durumunu, o da biliyor. Öte yandan oyuncuya, Almanya ve Amerika’dan da taliplerin olduğu belirtiliyor. Kherdira, Almanya’ya dönmek istediğini daha önceden açıklamıştı, ancak oradan zirveye oynayan bir takımın ilgisi de henüz yok.

TAM 77 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

2010’da Alman Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda adından söz ettiren Khedira, ilk kez formayı 5 Eylül 2009’da giydi. Almanya U16, U21’de de mücadele eden Tunus asıllı orta saha, Almanya A Milli Takımı’nın formasını 77 kez giydi, 7 gol attı. Khedira, Kroos ve Mesut Özil ile Almanya orta sahasının sorumlusuydu. 5 sezon Real Madrid forması giydi, 2015’ten bu yana da Juventus’ta oynuyor. Mukavelesi ise 2021’de bitiyor.