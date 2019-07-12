Fenerbahçe transfer haberlerinde son dakika: Khedira Fenerbahçe yolcusu

MESUT Özil’den sonra Fenerbahçe’nin gündemine bir bomba isim daha girdi. İtalyan basını, Sarı-Lacivertliler’in Tunus asıllı Alman yıldıza çok yakın olduğunu öne sürdü.

Sky Sport Italia ve www.juvefc. com sitesi önümüzdeki günlerde Kedira’nın satışı konusunda iki kulüp arasında anlaşmanın muhtemel olduğunu duyurdu. Juventus’un orta sahasındaki dünya starının artık, bu takımda şans bulmasının zor olduğu belirtilen haberde, “Adrien Rabiot ve Aaron Ramsey’in gelişiyle artık Sami Khedira’nın oynama ihtimali çok düşük. O da bunun bilincinde. Kulübü de 32 yaşındaki yıldız oyuncuya yeni bir kariyer planlaması için kolaylık göstermek istiyor” denildi.

GEÇEN YIL 10 MAÇ OYNADI

Sami Khedira’ya MLS’ten de teklifler olduğu ve Juvuntus’un oyuncunun çıkarları için karşılıklı sözleşme feshetme hamlesine gidebileceği belirtilen haberlerde, “Tecrübeli oyununun tercihinin ne olacağı konusu önümüzdeki hafta belirlenecek” ifadesine yer verildi. Kariyeri başarılarla dolu Khedira, Almanya Milli Takımı’yla dünya şampiyonluğu başarısı yaşadı. Tecrübeli oyununun kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 1 İspanya şampiyonluğu, 2 İspanya Kupa şampiyonluğu ve 1 İspanya Süper Kupası var. Khedira geçen sezon İtalya Ligi’nde 10 maçta forma giyip, 2 de gol kaydetti.

LYON DA DEVREDE

F.BAHÇE’NİN çok istediği Kasımpaşalı Trezeguet’in talipleri artıyor. Kulübüne, “Ayrılmak istiyorum” diyerek başvuran Trezeguet’ye F.Bahçe, G. Saray, Everton, Watford ve Aston Villa’dan sonra Lyon’un da teklifte bulunduğu öğrenildi. Trezeguet’in, seçimini Şampiyonlar Ligi’nde oynayan bir takımdan yana yapacağı da iddia edildi.

DİEGO REYES: AMERİCA’YA GİTMEM!

F.BAHÇE’DEN ayrılması gündemde olan bir başka oyuncu da Diego Reyes. Geçen sezon İspanya Ligi’ne kiralanan Meksikalı oyuncu, América FC’ye döneceği iddialarını reddetti. Bu takımın Teknik Direktörü Miguel Herrera, “Reyes’in bize geleceği büyük bir yalan. O Avrupa’da kalma

3.5 MİLYON, ALPER ARTI YASİR!..

FENERBAHÇE’NİN, Deniz Türüç transferi için Kayserispor’a yaptığı teklif netleşti. Sarı-Lacivertli ekibin Kayserispor’a gönderdiği Yasir’den ücret talep etmeyeceği, üstüne de Alper ve 3.5 milyon euro vereceği konuşuluyor. Kayserispor Başkanı Erol Bedir ise, “Görüşme çok, sonuç yok” şeklinde konuştu.

KONOPLYANKA BOMBASI!

ADI F.Bahçe’yle anılan Konoplyanka, Schalke’nin yeni sezon çekimlerinde yer almadı. Sport 1’in haberine göre; oyuncunun menajeri Ramadani, İstanbul’da F.Bahçe ile görüştü. 29 yaşındaki kanat oyuncusunun mukavelesi, gelecek sezon sonunda tamamlanacak.

ASLA BIRAKMAM!

GEÇEN sezon F.Bahçe’de 1 maç bile oynamadan parasını alan Kameni (35), “Milli Takım’ı bırakacağım, gençlerin önünü açmak istiyorum ancak Fenerbahçe’den emekli olmayacağım. Takımda benim çabama ihtiyaç duyulmadığını hissediyorum ama sözleşmem bitene kadar kalacağım” dedi. Kamerunlu’nun mukavelesi bu sezon sonunda tamamlanacak.