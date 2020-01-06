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aksam.com.tr
  • 06 Ocak 2020 Pazartesi 11:32
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  • 06 Ocak 2020 Pazartesi 11:32

Khalili ve Eren Derdiyok için son söz Rıza Çalımbay'ın

Khalili ve Eren Derdiyok için son söz Rıza Çalımbay'ın

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Sezon başında Sivasspor'un kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu fakat son anda anlaşmaya varılamayan Eren Derdiyok, devre arası transfer döneminde yeniden Sivasspor'a önerildi.

Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kırmızı-Beyazlılar orta saha için Kasımpaşa'dan Khalili ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenilirken forvet için ise Eren Derdiyok ismi gündeme geldi.

Sezon başında Yiğidolar'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Eren'le son anda anlaşmaya varılamamış, yıldız oyuncu Göztepe'nin yolunu tutmuştu. Ancak İzmir ekibinde yolcular listesine konan ve takım arayan futbolcunun menajerler aracılığıyla yeniden Sivas'a önerildiği ifade edildi.

Göztepe'den ayrılması durumunda Sivas'ın bu oyuncuya sıcak bakabileceği ifade edilirken transferle ilgili son kararı teknik direktör Rıza Çalımbay'ın vereceği öğrenildi.

(Fanatik)

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