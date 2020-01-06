Khalili ve Eren Derdiyok için son söz Rıza Çalımbay'ın

Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Kırmızı-Beyazlılar orta saha için Kasımpaşa'dan Khalili ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenilirken forvet için ise Eren Derdiyok ismi gündeme geldi.
Sezon başında Yiğidolar'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Eren'le son anda anlaşmaya varılamamış, yıldız oyuncu Göztepe'nin yolunu tutmuştu. Ancak İzmir ekibinde yolcular listesine konan ve takım arayan futbolcunun menajerler aracılığıyla yeniden Sivas'a önerildiği ifade edildi.
Göztepe'den ayrılması durumunda Sivas'ın bu oyuncuya sıcak bakabileceği ifade edilirken transferle ilgili son kararı teknik direktör Rıza Çalımbay'ın vereceği öğrenildi.
(Fanatik)
Sarı-Kırmızılılar, 23 yaşındaki milli stoper için İtalyan ekibinin kapısını yeniden çaldı. Oyuncu için 2.5 milyon euro bedelle 1.5 senelik kiralık teklifi yapıldı.
Süper Lig'in en az koşan takımlarından biri olan Galatasaray'da gözler yeni transferler ve Alberto Bartali'ye çevrildi.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in takviye istediği bölgeler için çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibinde başkan Ahmet Ağaoğlu, "Aceleci davranıp bütçeyi sarsacak bir adım atmayacağız" dedi.
Amerika Majör Ligi'nde yeni sezonla birlikte boy gösterecek olan David Beckham'ın takımı Inter Miami, Radamel Falcao'dan vazgeçmiyor.
İngiliz devi, kadroda düşünmediği Arjantinli yıldıza, “Takım bul, her türlü kolaylığı sağlarız” dedi. Manchester United Yönetimi, Fenerbahçe’ye de benzer bir mesaj göndererek transfer için yeşil ışık yaktı.
İdari menajer Şükrü Hanedar’ın bu hafta içinde Milano’ya giderek temaslarla bulunması bekleniyor... Sarı-Kırmızılılar kağıt üzerinde çok zor gözüken transferi bitirmek için bütün şartlarını zorlayacak...
Areanapoli: Uluslararası pazarı araştıran Beşiktaş, Nikola Kalinic olmayınca Llorente'yi takibe aldı.