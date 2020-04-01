Khabib uçamadı

SPOR GÜNDEMİ

Zico'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık Zico'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık Tecrübeli hoca, sosyal medya hesabından Sarı-Lacivertli takımdaki fotoğraflarını paylaştı ve “Fenerbahçe'de teknik direktör olarak çalıştığım güzel zamanlarımdan“ notunu düştü.

Galatasaray'a Diagne piyangosu Galatasaray'a Diagne piyangosu Galatasaray'ın Belçika'ya kiraladığı Diagne için İngiltere'den yeni bir talip çıktı.

'İnsanların emekleri yok sayılamaz' 'İnsanların emekleri yok sayılamaz' Yazarımız Alen Markaryan, gündemi değerlendirdi.

Taburcu edilmesi normal Taburcu edilmesi normal Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, testi pozitif olmasına rağmen taburcu edilen Fatih Terim'le ilgili, “Kim olursa olsun genel durumu iyiyse o kişiyi eve gönderebiliyoruz” dedi.

Yukarısı bıyık aşağısı sakal Yukarısı bıyık aşağısı sakal UEFA'ya bağlı ligler için kararlar alınacak. Ancak ne olursa olsun kimse memnun kalmayacak.

Şampiyon olmayacak prim verilecek Şampiyon olmayacak prim verilecek France Football, UEFA'nin liglerin geleceğiyle İlgili taslak kararını açıkladı. Ligler nisan ayı sonuna kadar başlatılacak duruma gelmezse, liginde şampiyonluğu matematiksel olarak garantileyemeyen takım şampiyon sayılmayacak! Tüm karşılaşmalar geçerli sayılıp, liglerde takım sıralamasına göre başarı primi verilecek.