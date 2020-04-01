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aksam.com.tr
  • 01 Nisan 2020 Çarşamba 08:00
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  • 01 Nisan 2020 Çarşamba 08:33

Khabib uçamadı

Khabib uçamadı

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Koronavirüs, dünyaca ünlü kafes dövüşçüsü Khabin Nurmagomedov'u da vurdu.

AKŞAM

Kafes dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov ve Tony Ferguson’un 19 Nisan’da Broklyn’de yapması planlanan maç koronavirüs yüzünden ertelenmişti. Organizasyonun bu kez Abu Dabi’ye alınması kararlaştırıldı ancak Rusya koronavirüs nedeniyle yurt dışı uçuşlara sınırlama getirince mahsur kalan Khabib’in gidişi mümkün olmadı. Ferguson’a rakip olması için Justin Gaethje’ye teklif yapıldı.

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