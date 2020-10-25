Khabib Nurmagomedov, emekli oldu

UFC Hafif Siklet ünvan maçında Khabib Nurmagomedov, rakibi Justin Gaethje'i bayıltarak nakav etti ve kemerini koruyarak kariyerini noktaladığını açıkladı.
Yakın zamanda vefat eden babasının vasiyeti üzerine kariyerini 29-0'lık skorla namağlup olarak tamamlayan Khabib Nurmagomedov, karşılaşmanın ardından podyumda gözyaşlarına boğuldu.
"O OLMADAN DEVAM EDEMEM"
Dünyaca ünlü dövüşçü, yaptığı açıklamada, "Babama verdiğim sözü tutuyorum. Anneme de son maçım olacağını söylemiştim. Allah bana her şeyi verdi. Takımıma teşekkür ediyorum, onları çok seviyorum. Babamsız buraya geldim, babama olanlardan sonra ilk kez dövüştüm. O olmadan devam edemem..." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta ikinci sarı karttan kırmızı görerek takımını 10 kişi bırakan Radamel Falcao'nun gördüğü kartlar tartışma konusu oldu. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, kart kararı için, "Böyle bir kural olur mu Allah aşkına... Saçma sapan sarı karttı. En kötü bir tanesiyle kurtarabilirdi." ifadelerini kullandı.
TFF 1. Lig'de yarın oynanması gereken Altay-Giresunspor karşılaşması ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, “3 puan bize iyi geldi, küçük bir moral oldu ama Falcao'yu kaybettiğimize üzgünüz” dedi.
Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-1 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, ilk yarıda 4-1 geriye düştükten sonra maçta puan almak için çok şanslarının kalmadığını söyledi.
Galatasaray'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçta 1 gol atan Emre Kılınç, maçın ardından konuştu.
Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Dijon'u 4-0 mağlup etti.