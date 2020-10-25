Khabib Nurmagomedov, emekli oldu

Dağıstanlı dünyaca ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov, UFC Hafif Siklet ünvan maçında karşı karşıya geldiği Justin Gaethje'yi mağlup ederek kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

UFC Hafif Siklet ünvan maçında Khabib Nurmagomedov, rakibi Justin Gaethje'i bayıltarak nakav etti ve kemerini koruyarak kariyerini noktaladığını açıkladı.

Yakın zamanda vefat eden babasının vasiyeti üzerine kariyerini 29-0'lık skorla namağlup olarak tamamlayan Khabib Nurmagomedov, karşılaşmanın ardından podyumda gözyaşlarına boğuldu.

"O OLMADAN DEVAM EDEMEM"

Dünyaca ünlü dövüşçü, yaptığı açıklamada, "Babama verdiğim sözü tutuyorum. Anneme de son maçım olacağını söylemiştim. Allah bana her şeyi verdi. Takımıma teşekkür ediyorum, onları çok seviyorum. Babamsız buraya geldim, babama olanlardan sonra ilk kez dövüştüm. O olmadan devam edemem..." ifadelerini kullandı.