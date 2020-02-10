Kevin-Prince Boateng'in sözleşme detayları ortaya çıktı

Beşiktaş'ın, Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı 32 yaşındaki Kevin-Prince Boateng'in sözleşme detayları belli oldu.
Ganalı yıldızın sözleşmesi hakkında konuşan Beşiktaş Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ: "Boateng bu sezon 10 maçta en az 45 dakika süre alırsa, sözleşmesi bir yıl daha otomatik olarak uzayacak. Kendisi için herhangi bir kiralama bedeli ödemedik. Bu sezon maaşının yarısını Fiorentina yarısını biz ödüyoruz. Önümüzdeki sezon da bizimle devam ederse sadece maaşını ödeyeceğiz, kiralama bedeli ödemeyeceğiz." dedi.
Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Boateng, çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.
Ganalı oyuncu, Gaziantep FK maçında Adem Ljajic'in yerine ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Boateng, 70. dakikada fileleri havalandırdı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu hafta oynanacak Ankaragücü maçında revizyona gitmeye hazırlanıyor.
Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray’ın deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-0 gibi net bir skorla geçtiği maçı yorumladı.
Beşiktaş Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ'dan Kevin-Prince Boateng'in sözleşmesiyle ilgili açıklama geldi.
BEŞİKTAŞ’IN futbol aklı olarak düşündüğü Lucesucu için Rumen basınından çarpıcı bir iddia geldi.
VEDAT’IN talipleri her geçen gün artıyor.
Kevin-Prince Boateng, ilk maçındaki performansıyla Beşiktaş camiasını kendine hayran bıraktı. Siyah-beyazlı yöneticiler, Gaziantep maçında gol atarak farklı galibiyette pay sahibi olan Ganalı yıldız için 'O da Mario Gomez gibi burada yeniden doğacak' değerlendirmesinde bulundular.
Geçtiğimiz sezon ligin 32.haftasında oynanan Ç.Rizespor–Galatasaray maçında ayağı kırılan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalan Emre Akbaba’nın dönüşü muhteşem oldu.