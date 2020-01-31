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Kevin-Prince Boateng resmen Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng resmen Beşiktaş'ta Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng’i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.

Anadolu Efes bildiğimiz gibi Anadolu Efes bildiğimiz gibi Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 85-78 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Arda Turan Süper Lig'de kulüp bulamadı Arda Turan Süper Lig'de kulüp bulamadı Medipol Başakşehir'den ayrılan Arda Turan, Süper Lig'de herhangi bir takımla anlaşmadı. Ara transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Turan'ın transferin açık olduğu liglerden bir takıma imza atması bekleniyor.

Başakşehir evinde çok rahat Başakşehir evinde çok rahat Medipol Başakşehir, ligde 20. haftanın açılış maçında kendi sahasında Başkent ekibi Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti.

İşte biten tüm transferler İşte biten tüm transferler Süper Lig'de ara transfer dönemi bu akşam 18:00'da sona erdi. İşte Türkiye'de ara transfer döneminde atılan tüm imzalar...

Guilherme resmen açıklandı Guilherme resmen açıklandı Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'da kiralık oynayan Guilherme'nin transferini bitirdiğini açıkladı