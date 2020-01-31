Kevin-Prince Boateng resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş’ın transfer açıklaması şu şekilde;
Kulübümüz, Kevin-Prince Boateng’in sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılması için, Fiorentina kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kevin-Prince Boateng’e ailemize hoş geldin der, başarılar dileriz.
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng’i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 85-78 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Medipol Başakşehir'den ayrılan Arda Turan, Süper Lig'de herhangi bir takımla anlaşmadı. Ara transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Turan'ın transferin açık olduğu liglerden bir takıma imza atması bekleniyor.
Medipol Başakşehir, ligde 20. haftanın açılış maçında kendi sahasında Başkent ekibi Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etti.
Süper Lig'de ara transfer dönemi bu akşam 18:00'da sona erdi. İşte Türkiye'de ara transfer döneminde atılan tüm imzalar...
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'da kiralık oynayan Guilherme'nin transferini bitirdiğini açıkladı
Transfer döneminde Henry Onyekuru, Sekidika ve Saracchi'yi kadrosuna katarak yabancı kontenjanını aşan Galatasaray, transferin son gününde istediği stoper transferini yapamadı ve iki futbolcusunun daha sözleşmesini askıya aldı.