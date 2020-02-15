Kevin-Prince Boateng, Medipol Başakşehir maçında etkisiz kaldı

Siyah-beyazlılar Başakşehir deplasmanına farklı bir kadro ile çıktı. Cezalı Gökhan'ın yerine sağ bekte Jeremain Lens görev alırken teknik direktör Sergen Yalçın, bu hamlesi ile Başakşehir'in hücum silahı Elia'yı durdurmanın hesaplarını yaptı.
Geçtiğimiz hafta ağları bulan yeni transfer Boateng ise Adem Ljajic'in yerine sahaya ilk 11'de çıktı.
BOATENG NE YAPTI?
-56 Topla Buluşma
-3 Şut
-0 İsabetli Şut
-14 İkili Mücadele
-7 Kazandığı İkili Mücadele
-3 Şut Pası
Beşiktaş’ta Medipol Başakşehir maçının 81. dakikasında oyundan alınan Burak Yılmaz, hocası Sergen Yalçın’a tepki göstererek kulübeye uğramadan soyunma odasına gitti.
Bu sezonun tartışılan futbolcularından biri olan 23 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda büyük ihtimalle satılacak. Peşinde 2 İtalya Serie A ekibi bulunan sambacının 10 milyon euronun altında gitmesi beklenmiyor...
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir’in sahasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu.
Yayıncı kuruluşun yorumcularından Önder Özen, Beşiktaş’ın deplasmanda Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi. Özen, Diaby ve N’Koudou hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
La Gazzetta dello Sport muhabiri Nicolo Schirau, Fenerbahçe’nin sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu için Milan’ın kapısını çalacağını iddia etti. Manchester Utd ve Arsenal’in de 26 yaşındaki milli yıldızla ilgilendiğini de dile getirdi.
Son günlerde gösterdiği performans ile Galatasaray'da en çok konuşulan isim olan Adem Büyük transferinde Hasan Şaş ile ilgili sürpriz bir detay ortaya çıktı.
Beşiktaş yönetiminin kulübün futbol aklı olarak göreve getirmek için temaslarda bulunduğu Mircea Lucescu'nun durumu önümüzdeki günlerde netleşecek.