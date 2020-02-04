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aksam.com.tr
  • 04 Şubat 2020 Salı 10:09
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  • 04 Şubat 2020 Salı 10:09

Kevin-Prince Boateng gözünü Gaziantep FK maçına dikti

Kevin-Prince Boateng gözünü Gaziantep FK maçına dikti

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Beşiktaş’ın ara transferin son gününde kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, gözünü cumartesi günü oynanacak Gaziantep FK maçına dikti.

Beşiktaş’ın ara transfer döneminin son gününde sürpriz bir şekilde kadrosuna kazandırdığı Kevin-Prince Boateng, Kara Kartal’da ilk idmanına önceki gün çıkmıştı. 32 yaşındaki hücum oyuncusunun kondisyon eksiği dikkatlerden kaçmamıştı. Yeni transfer olması sebebiyle Beşiktaş’ın Çaykur Rizespor’la oynadığı karşılaşmanın kadrosunda yer almayan Ganalı oyuncunun, bireysel olarak çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Dün sabah yaptığı bireysel idmanın ardından öğle saatlerinde Vodafone Park’a giden ve yeni stadını gezen başarılı oyuncunun, Kara Kartal’ın mabedine hayran kaldığı ve cumartesi günkü Gaziantep maçıyla Beşiktaş taraftarının önüne çıkmak için çok istekli olduğu belirtildi.

Teknik ekip temkinli ama...

Beşiktaş’ın önceki günkü idmanında takımdan ayrı olarak çalışan Boateng’in, Gaziantep mücadelesinin kadrosunda yer alabilmek için yoğun çaba sarf ettiği ifade edildi. Teknik direktör Sergen Yalçın’la bu konuda bir görüşme gerçekleştirip görev isteyen deneyimli ismin, Gaziantep karşılaşmasının kadrosunda yer alabilmek için bütün sınırlarını zorlayacağı kaydedildi. Teknik ekibin ise sakatlığı sebebiyle Fiorentina’da son 2 mücadelede forma giymeyen oyuncusunu hemen riske etmemeye sıcak baktığı ancak kesin kararın, hafta sonuna kadarki idman performansına göre verileceği bildirildi.

(Fanatik)

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