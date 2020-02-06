Kevin-Prince Boateng: Beşiktaş ile iki yıldır görüşüyordum

Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin-Prince Boateng, herhangi sakatlık sorunun olmadığını ve oynayarak bunu göstereceğini söyledi.

Boateng, Beşiktaş Kulübünün youtube hesabınında yer alan röportajında fiziksel durumu ve siyah-beyazlı takımı seçme nedenleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın Fiorentina'dan kiraladığı Ganalı futbolcu, İtalya'da sakatlık nedeniyle oynamadığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Fiorentina'nın son iki maçında oynadım. Orada oynamama sebebim farklıydı. Performansımla ilgili sahada yanıt vereceğim, sahada konuştuğumda da herkese yüzde yüz olduğumu göstereceğim." dedi.

Beşiktaş'a transferine değinen Boateng, "Dürüst olmak gerekirse Beşiktaş ile iki yıldır görüşüyordum. Her zaman Türkiye'ye ve Beşiktaş'a gelmek istiyordum. Berlin'de çok Türk arkadaşım vardı, birlikte büyüdük. Pek çok Beşiktaşlı arkadaşım 'En sonunda eve gidiyorsun' diye aradı, mesaj attı. Teklif geldikten sonra düşünecek bir şey yoktu. Menajerime teklifi kabul etmesini söyledim." ifadelerini kullandı.

Transferinin ardından kulübün yapısının ne kadar sağlam olduğunu gördüğünü kaydeden Boateng, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş'ın büyük olduğunu biliyordum ama içine girmeyince görmüyorsun. Şu ana kadar her şey çok pozitif. Birçok ülkede ve kulüpte oynadım. Barcelona ve Milan gibi kulüplerle karşılaştırdığımda rahatlıkla söyleyebilirim, takım gerçekten harika. İyi bir takıma sahibiz. 5-6 ay zor geçmiş. Her zaman hedefler yüksek. İlk üç dışında kaldığınızda bunlar yaşanabiliyor. Hocamız ve biz daha iyisi için çalışıyoruz. Sıkı çalışmanın sonuçlarını göreceğiz."

Beşiktaşlı taraftarlara değinen Boateng, "Onların ne kadar çılgın olduğunu herkes biliyor, tüm dünya biliyor. Birçok Türk arkadaşım zaten Beşiktaş'ın dünyanın en iyisi olduğunu söyledi. Onların benden beklentileri çok yüksek. Benim de onlardan beklentim var. Bu da bize destek olmaları." diye konuştu.

- "Şimdiden sabırsızlanıyorum"

Takımının Gaziantep FK ile 8 Şubat Cumartesi günü oynayacağı maçı heyecanla beklediğini anlatan Ganalı futbolcu, "Cumartesi günü sahaya çıkmak ve atmosferi yaşamak için şimdiden sabırsızlanıyorum. Taraftarların bize vereceği enerji ile takımın performansı ve seviyesi yukarı çıkacaktır. Onların desteğine gerçekten çok ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Boateng, Türkçe bilip bilmediği konusundaki soruyu, "Berlin'de büyüdüğüm için küçükken çok iyi Türkçe konuşuyordum. Şu anda o kadar iyi konuşamasam da birçok şeyi anlıyorum. Tekrar ettikçe zaten çok çabuk öğreniyorum. Büyük ihtimalle bir sonraki röportajı bir iki ay sonra Türkçe yaparız." diye yanıtladı.

Türkçe dinlediği şarkıyla daha önce gündeme gelen Boateng, "Bir tane kupa kaldırırsak bütün statta söylerim." dedi.