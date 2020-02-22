Kevin-Prince Boateng: 90 dakika biz iyiydik ama futbol adil bir oyun değil

Futbolun adil bir oyun olmadığından bahseden Boateng, “Büyük bir hayal kırıklığı içindeyiz. 90 dakika boyunca daha iyi olan taraf bizdik. Futbol bazen böyle, her zaman adil değil. Çok küçük detaylar çok büyük etkiler yaratabiliyor. Bugün de böyle oldu” dedi.
Sakatlığı hakkında da konuşan Boateng, şu ifadeleri kullandı:
“Sadece golü attığım pozisyonda savunma oyuncusundan darbe aldım kafama, biraz baş dönmesi oldu ama ciddi değil gibi görünüyor.”
Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Konuk ekip 90+1'de attığı golle 1 puanı kaptı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2 biten Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
Beşiktaş’ın tartışılan kalecisi Loris Karius, 2-2 biten Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk etti. Rıdvan Dilmen, nefesleri kesen maçı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.
Trabzonspor’un deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçta Bordo-Mavililerin gollerini kaydeden Sörloth, maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş’ın sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta Siyah-Beyazlıların 1 golünü kaydeden Kevin-Prince Boateng, maç sonrası açıklamalarda bulundu.