Kevin-Prince Boateng: 90 dakika biz iyiydik ama futbol adil bir oyun değil

Beşiktaş’ın sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta Siyah-Beyazlıların 1 golünü kaydeden Kevin-Prince Boateng, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Futbolun adil bir oyun olmadığından bahseden Boateng, “Büyük bir hayal kırıklığı içindeyiz. 90 dakika boyunca daha iyi olan taraf bizdik. Futbol bazen böyle, her zaman adil değil. Çok küçük detaylar çok büyük etkiler yaratabiliyor. Bugün de böyle oldu” dedi.

Sakatlığı hakkında da konuşan Boateng, şu ifadeleri kullandı:

“Sadece golü attığım pozisyonda savunma oyuncusundan darbe aldım kafama, biraz baş dönmesi oldu ama ciddi değil gibi görünüyor.”