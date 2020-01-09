Kevin Vogt iddiası

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Aslan'dan ezeli Kjaer çalımı Aslan'dan ezeli Kjaer çalımı Sevilla’dan Atalanta’ya kiralanan ama forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı alan Danimarkalı stoper için Sarı-Kırmızılılar temasa geçti. Bir dönem F.Bahçe forması da giyen 30 yaşındaki futbolcunun İstanbul’daki adresi değişebilir.

'Lütfen 500 TL destek verin' 'Lütfen 500 TL destek verin' Fenerbahçe Kulübü, kongre üyelerine SMS göndererek bağış talebinde bulundu. Sarı-Lacivertliler’deki mali kriz çok büyük! Üyelere gönderilen SMS’te, “Mali sorunlarımızın yüksek boyutu, gerçekçi bir çözüm bulabilmemizi ne yazık ki mümkün kılmıyor” denildi.

Abdullah Avcı: Hayal ettiriyorlar Abdullah Avcı: Hayal ettiriyorlar Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı, “Burak, Cenk’i buraya çağırdı. Benim için de güzel şeyler hayal ettiriyorlar. İki değerli milli takım oyuncusu...” açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Falette'ye kavuştu Fenerbahçe Falette'ye kavuştu Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki stoperin transferini noktaladı. Sağlık kontrollerinden geçen Gineli oyuncu, Antalya kampına katılacak.

Yıldız ismin menajerinden Galatasaray açıklaması Yıldız ismin menajerinden Galatasaray açıklaması G.Saray’ın stoper için düşündüğü alternatifler arasındaki Sampdorialı Murillo hakkında menajeri konuştu.

Lens piyangosu Lens piyangosu HOLLANDA basınının haberine göre; Feyenoord, Jeremain Lens’i transfer etmek istiyor.