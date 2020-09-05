Kevin Strootman Galatasaray'a önerildi

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray alarm veriyor! Kara tablo... Galatasaray alarm veriyor! Kara tablo... Galatasaray'ın Hatayspor karşısındaki temposuz futbolu, sorunun sadece orta sahada olmadığını gösterdi. Arda Turan ve Okan Kocuk ile ilgili detay dikkat çekti.

Vida'ya Parma talip Vida'ya Parma talip Beşiktaş'tan yıllık tam 3 milyon euro garanti ücret kazanan Hırvat stoper Domagoj Vida'yı, İtalya takımlarından Parma'nın istediği iddia edildi...

Beşiktaş transferde Galatasaray'a rakip oldu Beşiktaş transferde Galatasaray'a rakip oldu Beşiktaş'ın Al Ahli ile olan sözleşmesini feshederek yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef'in ismi Galatasaray ile de anılıyor.

Fenerbahçe'den tarihi hamle! Tüm rakiplerin... Fenerbahçe'den tarihi hamle! Tüm rakiplerin... Fenerbahçe Yönetimi, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor dışında kalan tüm kulüplerin ürünlerini Fenerium mağazalarında satma kararı aldı. Özellikle mağaza sayıları sınırlı olan Anadolu takımları böylelikle İstanbul'daki taraftarlarına da rahatlıkla ulaşabilecek

Başakşehir ve Roma transferde karşı karşıya Başakşehir ve Roma transferde karşı karşıya Başakşehir sol bek transferi için Celtic'in oyuncusu Bolingoli için Roma ile karşı karşıya geldiği iddia edildi.