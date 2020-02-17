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aksam.com.tr
  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 10:47
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  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 11:39

Kevin Prince Boateng'den izin gününde idman sürprizi

Kevin Prince Boateng'den izin gününde idman sürprizi

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Beşiktaş'a gelir gelmez ilk maçında golünü atan ve Adem Ljajiç’ten de formayı alan Kevin Prince Boateng, Trabzonspor maçı öncesi boş durmuyor. Dün herkes izin yaparken 32 yaşındaki oyuncunun, tesislere gelerek ekstra bir idman yaptığı öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar’ın devre arasında İtalyan ekibi Fiorentina’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kevin Prince Boateng, Beşiktaş formasıyla çok başarılı olmak için elinden geleni yapmakta son derece kararlı... Başakşehir maçının ardından bir idman ve sonrasında dünü izinli olarak geçiren Kara Kartal’da herkes tatil yaparken, Boateng’in soluğu Ümraniye’deki tesislerde aldığı ve günü özel bir çalışma yaparak geçirdiği bildirildi. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın kısa sürede güvenini kazanmayı başaran ve sahne aldığı ilk maç olan Gaziantep karşılaşmasında oyuna sonradan girip, golünü de atan Ganalı atak oyuncusu, bu sayede Başakşehir mücadelesinde ilk 11’de yer almayı başarmıştı.

Yine yeri garanti...

32 yaşındaki futbolcunun, Trabzonspor karşısında da Adem Ljajiç’in yerine sahada olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Boateng’in, ligi yakından tanımak adına rakiplerinin maçlarını da yakından takip ettiği gelen haberler arasında yer alıyor.

(Fanatik)

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