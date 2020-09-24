Kevin Prince Boateng Serie B ekibine imza atıyor

Geçen sezonun devre arasında Fiorentina'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen ve sezon sonunda ayrılan Kevin Prince Boateng'in yeni kulübü belli oldu.
İtalyan basınının haberine göre; Serie B takımlarından Monza, Ganalı hücumcunun transferini 24 saat içerisinde açıklayacak.
İtalya'nın eski başbakanı ve Milan'ın eski başkanı Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu Monza, Serie B'ye bu sezon yükselen takımlar arasında yer alıyor.
FIORENTINA, "PLANLARIMIZDA YOK" DEMİŞTİ
Fiorentina'nın sportif direktörü Daniele Parade, Boateng için, "Bizim planlarımızda yer almayan tek oyuncu Boateng. Onu göndereceğiz." demişti.
MONZA, DAHA ÖNCE TEKLİF YAPMIŞTI
Monza'nın İcra Kurulu Başkanı Adriano Galliani daha önce, "Boateng ile görüştüm ancak parametrelerimize uygun olmayan bir maaş istedi." ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray'da transfer çalışmaları son hızıyla devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Orta saha için hamle yapması beklenen Galatasaray, Arda Turan'ın yerine sürpriz bir isim için resmi teklifini yaptı.
Galatasaray'ı analiz eden sarı-lacivertli çalıştırıcı planını hazırladı: Orta saha kalabalık tutulacak. Pres ve hızlı ataklarla gol aranacak.
Fenerbahçe ve Galatasaray, Altınordu'nun genç stoperi Ravil Tagir transferinde karşı karşıya geldi.
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi. Tecrübeli golcüyü taşıyan uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Caner Erkin, siyah - beyazlı kulübe icra takibi başlattı.
Erol Bulut'un orta saha kurgusunda Gustavo-Sosa-Tolga Ciğerci'yi değerlendireceği, önlerinde de Mert Hakan Yandaş'a forma vererek milli oyuncuyu gole yakın oynatmayı planladığı öğrenildi.