Kevin-Prince Boateng, İtalya İkinci Lig ekiplerinden Monza'ya transfer oldu

Eski İtalya Başbakanı ve Milan Kulübünün de eski başkanı Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu Monza'dan yapılan açıklamada, transferi için Fiorentina'ya bonservis bedeli ödenen 33 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Boateng, Serie A'ya yükselme hedefindeki kırmızı-beyazlı takımın bu sezonki 11. transferi oldu.
Boateng, Berlusconi'nin Milan Başkanı olduğu dönemde 2010-2011 sezonunda son lig şampiyonluğunu kazanan takımın kadrosunda da yer alıyordu.
Ganalı oyuncu, geçen sezon ortasında kiralık olarak Beşiktaş'a gelmiş, siyah-beyazlı formayla 11 Süper Lig maçında 3 gol atmıştı.
Beşiktaş'ta Josef de Souza krizi büyüyor! Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesini haksız feshettiğini öne sürerek oyuncuyu geri çağırdı.
Gökhan Gönül'le yollarını ayırdığından beri bir türlü istediği sağ beki bulamayan Beşiktaş, aradığı ismi İtalya'da buldu.
Fenerbahçe daha önce de gündemine aldığı Kolombiyalı 10 numara Juan Quintero için River Plate'e resmi teklifini iletti. Sarı-Lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcu için Arjantin ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, kendi sahasında Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendi.
Süper Lig'de 3. haftanın kapanış maçında 1-0 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor maçının ardından her iki takmın teknik direktörleri Tamer Tuna ve Robert Prosinecki, maçın ardından düzenledikleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü bombayı patlatıyor. Rosenborg forması giyen Norveçli forvet Torgeir Börven ile anlaşmaya varan Başkent temsilcisi, aradığı golcüyü buldu.