Kevin Prince Boateng: Daha iyisi olamazdı

Gol attığı için çok mutlu olduğunu belirten Boateng, "Harika oldu, bundan daha iyisi olamazdı. Tüm takımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum" dedi.
Gol sonrası taraftarların 'Bi Tanem' şarkısını söylemesi için görüşü sorulan yıldız oyuncu, "İbrahim Tatlıses'in şarkısını çok seviyorum ve taraftarlarla söylerken tüylerim diken diken oldu. En sevdiğim şarkılardan ve ezbere biliyorum. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum, bu maçı benim adıma unutulmaz hale getirdiler." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve Lucescu sorusuna net bir yanıt verdi.
Trabzonspor, Süper lig'in 21. hafta mücadelesinde deplasmanda Gençlerbirliği'nin ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.
Geçen hafta Rize’yi yenen Beşiktaş, yeni hocası Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ikinci maçta Gaziantep FK’yı 3-0 mağlup etti
Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Vodafone Park'taki ilk maçına çıktı.
Yenileme çalışmaları tamamlanan ve tekrar Türk sporuna kazandırılan Burhan Felek Atletizm Stadı’nın açılışı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.