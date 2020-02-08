Kevin Prince Boateng: Daha iyisi olamazdı

Beşiktaş'ın Gaziantep'i 3-0 mağlup ettiği mücadelede ilk kez oynayan ve ağları sarsan Kevin Prince Boateng, karşılaşma sonrasında konuştu.

Gol attığı için çok mutlu olduğunu belirten Boateng, "Harika oldu, bundan daha iyisi olamazdı. Tüm takımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Gol sonrası taraftarların 'Bi Tanem' şarkısını söylemesi için görüşü sorulan yıldız oyuncu, "İbrahim Tatlıses'in şarkısını çok seviyorum ve taraftarlarla söylerken tüylerim diken diken oldu. En sevdiğim şarkılardan ve ezbere biliyorum. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum, bu maçı benim adıma unutulmaz hale getirdiler." ifadelerini kullandı.