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aksam.com.tr
  • 25 Ağustos 2019 Pazar 11:26
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  • 25 Ağustos 2019 Pazar 11:26

Kevin N'Koudou'nun performansı Fikret Orman'ı mest etti

Kevin N'Koudou'nun performansı Fikret Orman'ı mest etti

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Ayağının tozuyla Göztepe maçına çıkan Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin N'Koudou, kısa sürede gönülleri fethetti.

Kamerun asıllı Fransız yıldız Kevin N'Koudou, topu her ayağına aldığında sadece siyah-beyazlı tribünleri heyecanlandırmadı. 

Başkan Fikret Orman'ın da karşılaşma sonunda yanındakilere "N'Koudou tam aradığımız oyuncu. Bizimle dokusu uyuşacak ve takıma büyük güç katacak" dediği öğrenildi. Yıldız oyuncu da maç sonundaki mutlu tavırlarıyla dikkat çekmişti.

Kevin N'Koudou maçın ardından "İlk izlenimim gerçekten olumlu. Beşiktaş ailesinin bir parçası olan herkes beni çok iyi karşıladı. Beşiktaş taraftarıyla ilgili bana çok şey anlatılmıştı ama bu kadarını beklemiyordum. Geçen hafta kaybettiğimiz bir maç vardı. Bir bakımdan bu maçla da o maçı telafi etmiş olduk. Daha da iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.

(Türkiye)

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