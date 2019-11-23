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  3. Kevin Nkoudou: Bu formayı giymek büyük gurur

Kevin Nkoudou: Bu formayı giymek büyük gurur

Kevin Nkoudou: Bu formayı giymek büyük gurur

TFF Süper Lig’in 12. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı maçta İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Kevin Nkoudou yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Nkoudou'nun açıklamaları şu şekilde:

"Takım içindeki enerji etrafa da yansıyor. Bu işi yaptığımız için şanslıyız. Bu formayı taşımak da büyük bir keyif ve onur. Bunu yansıtmaya çalışıyorum. Çok önemli bir galibiyet. Burak çok önemli bir gol attı. Burada parantezi hocamıza açmak lazım. Bizi savunuyor. Onun çok büyük katkısı var."


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