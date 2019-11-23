Kevin Nkoudou: Bu formayı giymek büyük gurur

Nkoudou'nun açıklamaları şu şekilde:

"Takım içindeki enerji etrafa da yansıyor. Bu işi yaptığımız için şanslıyız. Bu formayı taşımak da büyük bir keyif ve onur. Bunu yansıtmaya çalışıyorum. Çok önemli bir galibiyet. Burak çok önemli bir gol attı. Burada parantezi hocamıza açmak lazım. Bizi savunuyor. Onun çok büyük katkısı var."