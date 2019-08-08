Kevin Grosskreutz: En büyük pişmanlığım Galatasaray

Alman yıldız, “Gerçekten en önemli pişmanlığın nedir?” sorusuna, “Galatasaray’a gitmekti, çünkü çok telaşlıydım. Aceleci davrandım, çok kontrolsüzdüm ve sadece Thomas Tuchel ile olan fikir ayrılıklarımdan dolayı bunları yapıyordum. Çok sabırsızdım, belki de hatam buydu ama kimseye zarar vermedim, bundan dolayı pek de pişman değilim” dedi. Grosskreutz, şu an Almanya 3. lig ekiplerinden KFC Uerdingen 05’de forma giyiyor.
(Star)
Fenerbahçe'nin gündeminde olan Luiz Gustavo'nun Marsilya'dan kazandığı yıllık ücret sarı lacivertli yöneticileri şaşırttı.
Akhisarspor karşısında yaptığı şahsi hatalarda taraftarları çıldırtan Marcao, Fatih Terim'in de tepkisini çekti.
2 stoper birden transfer etmek isteyen Fenerbahçe’de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin bir süredir görüşme halinde olduğu Zanka, sabaha karşı 04:30’da İstanbul’a geldi. Zanka’yı Damien Comolli ve Selahattin Baki karşıladı.
Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Kolombiyalı yıldız oyuncu Radamel Falcao, sosyal medyadan taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Yıldız golcünün yaptığı paylaşıma Fernando Muslera ve Ryan Donk cevap verdi, Abdurrahim Albayrak da bu yorumların ardından Falcao’yu takibe aldı.
Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi biten eski yıldızı Martin Skrtel’e haber gönderdi.
Fernando Reges’in satılmasının ardından 6 numara arayışlarını sürdüren Galatasaray, Chelseali Bakayoko’nun ardından Arsenal’in Mısırlı futbolcusu Muhammed Elneny’yi gündemine aldı.
KAYSERİSPOR Başkanı Erol Bedir, “Mehsah için Galatasaray ve Fenerbahçe’yle görüşmelerimiz devam ediyor” açıklamasında bulundu.