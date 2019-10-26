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  3. Kevin Campbell'dan Ünal Karaman'a övgü: Futbolcu ve taraftarları tek yürek yapmak istiyor

Kevin Campbell'dan Ünal Karaman'a övgü: Futbolcu ve taraftarları tek yürek yapmak istiyor

Kevin Campbell'dan Ünal Karaman'a övgü: Futbolcu ve taraftarları tek yürek yapmak istiyor

Trabzonspor'da 1998-1999 sezonunda forma giyen İngiliz eski futbolcu Kevin Campbell, 20 yıl önce takım arkadaşı olan teknik direktör Ünal Karaman'a ilişkin, "O, futbolcu ve taraftarları tek yürek yapmak istiyor." dedi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynanan Trabzonspor-Krasnodar karşılaşması öncesi kente gelen Kevin Campbell, sunuculuğunu kendisinin üstlendiği televizyon programı için şehirde çekimler yaptı.

Futbol oynadığı dönemde takım arkadaşı olan teknik direktör Ünal Karaman'ı ziyaret edip, şehrin turistik ve tarihi mekanlarını gezen Campbell, 20 yıl önce formasını giydiği Trabzonspor'un, Krasnodar ile oynadığı maçı da tribünden izledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kevin Campbell, kendi bulunduğu döneme göre şehri çok daha gelişmiş gördüğünü, insanların tutku ve samimiyetinden ise hiçbir şey kaybetmediklerini söyledi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'ni gezme fırsatı bulduğunu anlatan Campbell, "Stat ve kompleksi çok beğendim, harika olmuş. Taraftarların ilgisi, davranışları ve samimiyeti ise futbol oynadığım dönemdeki gibi." ifadelerini kullandı.

- "Karaman'ın Trabzon'daki hayatımda çok büyük yeri var"

Campbell, aynı takımda futbol oynadığı teknik direktör Ünal Karaman ile 20 yıl sonra buluşmasını değerlendirerek, "Ünal Karaman'ın Trabzon'daki hayatımda çok büyük yeri var. O zaman takımda tek yürek gibiydik. Şimdi Ünal Karaman'ı takımın başında gördüğüm için çok mutlu oldum. O, futbolcu ve taraftarları tek yürek yapmak istiyor. 20 yıl önce taraftar ve futbolcuların tek yürek olmasını şimdi yeniden hayata geçirmeye çalışıyor." diye konuştu.

Trabzonspor altyapısından çok fazla futbolcunun takımda yer bulabildiğine işaret eden Campbell, kaleci Uğurcan Çakır'ın İngiliz takımlarının gündeminde olduğunu kaydetti.

Formasını giydiği takımın aynı zamanda taraftarı da olduğunu belirten Campbell, "Trabzon'da maç izlemek harika bir duygu. Futbol oynadığım takımda Karadeniz fırtınasının da bir parçası oldum." şeklinde konuştu.

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