Keşke Sörloth'u tutsaydık

Trabzonspor'un golcüsünün Groningen'de hocalığını yapan Nijland, “Yetenekliydi ama Türkiye Ligi'nde en çok gol atan oyuncu olacağı aklıma bile gelmezdi. Keşke onu tutsaydık” dedi.

GOLLERİYLE bu sezona damga vuran Alexander Sörloth’u geçmişte elinden kaçıran kulüpler, onun için şimdi ‘Keşke’ diyor. Bunlardan biri de Hollanda ekibi Groningen. 2017-2018’de bu takımın formasını giyen Norveçli oyuncu için o dönem hocalığını yapan Hans Nijland büyük şaşkınlık içinde olduğunu söyledi. Nijland şu ifadeleri kullandı:

“KUZEYİN KRALI”

“O yetenekli bir forvetti. Ama bizde iş yapmadı. Bunun için sabırla bekledim. Şimdi Türkiye’nin en skorer ismi. Böyle olacağını asla tahmin edemezdim. Kesinlikle bizi terk ettiğinde böyle bir görüntüsü yoktu. Şimdi Türkiye’de ‘Kuzeyin Kralı’ diye anılıyor. Ve şimdi Groningen taraftarları onu oldukça iyi buluyor. Keşke o zaman tutsaydık.”

