Kerim Çalhanoğlu, Schalke 04'e transfer oldu

İtalya Serie A takımlarından Milan’da top koşturan Hakan Çalhanoğlu’nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, milli oyuncular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu’nun da formasını giydiği Bundesliga ekibi Schalke 04’e transfer oldu. Hoffenheim U19 takımında oynayan Çalhanoğlu, transferi sosyal medya hesabından duyurdu. "Yeni kulübüm için sabırsızlanıyorum. Destekleri için aileme ve Hoffenheim’e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanan Kerim Çalhanoğlu’nun, Schalke ile 4 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi.
17 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bundesliga U19 Ligi’nde 18 maçta forma giyerken, 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauricio Isla, Sarı-Lacivertlilerden ayrılacağını açıkladı.
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni hocasını Ömer Üründül açıkladı. Tecrübeli spor yorumcusu, Sarı-Lacivertli yönetimin yabancı bir teknik direktörle anlaşamaması halinde takımın başına Erol Bulut'un getirileceğini belirtti.
Sarı-kırmızılılar sağ beke takviye için Rennes forması giyen Traore, Tigres'ten Luis Rodriguez ve Olympiakos'ta görev alan Omar Elabdellaoui ile olan görüşmelerine hız verdi.
Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listede yer alan Volkan Babacan, Begovic ve Fabri'yi ikinci plana iterek Sinan Bolat'ta karar kaldı. İmza parasındaki pürüz de giderilirse transfer mutlu sonla bitecek.
Fransa Ligue 2'ye düşürülen Toulouse'un başına geçmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Sarı-Lacivertlilerden Mathias Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı Fransız ekibine transfer etmek istiyor.
Fatih Terim, emekli olduktan sonra çok beğendiği Okan Buruk'un takımın başına geçmesini istiyor.
Bulgar basını, Ludogorets'in Brezilyalı stoperi Rafael Forster'ın yeni sezonda Fenerbahçe forması giyeceğini yazdı. Haberde Sarı-Lacivertlilerin, 29 yaşındaki futbolcuyla ocak ayında da temas kurduğu detayı verildi.