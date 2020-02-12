Kerem Kamal, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününe, erkekler grekoromen stilde final ve üçüncülük müsabakalarıyla devam edildi.
Grekoromen stilde 60 kiloda mücadele eden milli güreşçi Kerem Kamal, Ermeni rakibiyle final mücadelesine çıktı.
Milli güreşçi, Ermeni rakibiyle normal süresi 5-5 biten maçı, yüksek puan avantajının rakibinde olması sebebiyle final mücadelesini kaybederek gümüş madalya aldı.
Kerem Kamal, Türkiye'ye 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndaki ilk madalyasını getirdi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında ilk maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, Alanyaspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kilo finalinde milli güreşçi Kerem Kamal, Gevorg Gharibyan'a yüksek puan avantajıyla kaybederek, Avrupa ikincisi oldu.
FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında ihbar bulunan Emre Belözoğlu’na ikinci kez takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararında, Belözoğlu hakkında daha önceden verilen takipsizlik kararı hatırlatılarak, örgüte üyeliğe ilişkin yeterli delil olmadığı kaydedildi.
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için talipler her geçen gün artıyor. Kısa süre önce Aston Villa, Tottenham gibi kulüplerle adı geçen yıldız futbolcu için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor. İtalya'dan Lazio ve Fiorentina, İngiltere'den Aston Villa, Burnley ve Tottenham'ın radarında olan Vedat Muriç için bu kez Manchester United devreye girdi.
Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'a kiraladığı ancak Belçika'da kadro dışı kalan Mbaye Diagne için son dakika gelişmesi yaşandı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in 'FIFA'lık olabiliriz' dediği Club Brugge, Mbaye Diagne'nin antrenmanlara çıkmasına izin verdi.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, kulübün borcunun yönetilebilir duruma geldiğini söyledi.
Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.