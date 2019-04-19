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Kerem Demirbay transferi bitti iddiası

Kerem Demirbay transferi bitti iddiası

Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'da oynadığı futbol ile devlerin ilgisini çeken Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, Arsenal'a transfer oluyor.

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Beşiktaş ile ismi anılan ve Galatasaray'ın transfer listesinde olmadığı ortaya çıkan Kerem Demirbay için gözünü karartan Arsenal, Juventus'a kaptırdığı Aaron Ramsey'in yerini gurbetçi yıldız ile dolduracak.

Alman basınından Bild Gazetesi'nin haberine göre Arsenal, Hoffenheim'da forma giyen Kerem Demirbay ile anlaştı. İngilizler 22 milyon Sterlin değerindeki serbest kalma bedelini ödeyerek transferi tamamlamayı planlıyor.

Hoffenheim ile resmi temaslara başlayan Arsenal'ın Aaron Ramsey yerine Kerem Demirbay'ı transfer edeceği ifade edildi. Türk kulüplerinin de ilgilendiği belirtilen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, düşük maliyetli bir fırsat transferi olarak görülüyor. Bu sezon Hoffenheim ile 28 resmi maça çıkan Kerem Demirbay, Alman ekibiyle 12 gole doğrudan katkı sağlayarak 4 gol ve 8 asist kaydetti.

(Futbol Arena)

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