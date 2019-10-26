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  3. Leicester City, Trabzonspor'un iki genç yıldızı Kerem Baykuş ve Cafer Tosun'u takip ediyor

Leicester City, Trabzonspor'un iki genç yıldızı Kerem Baykuş ve Cafer Tosun'u takip ediyor

Leicester City, Trabzonspor'un iki genç yıldızı Kerem Baykuş ve Cafer Tosun'u takip ediyor

Premier Lig'in flaş takımlardan Leicester City, Trabzonspor alt yapısından yetişen Kerem Baykuş ve Cafer Tosun'u takip ediyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam St. Mary`s Stadı’nda tarihi bir skor alan ve Southampton’ı 9-0 yenen Leicester City, Çağlar Söyüncü’den sonra iki Türk yeteneğin daha peşine düştü.

LEİCESTER CİTY KEREM BAYKUŞ VE CAFER TOSUN'U İZLİYOR

9.haftası geride kalan Premier Lig’de 20 puan toplayarak maç fazlasıyla 2.duruma olan Leicester’ın Trabzonspor alt yapısından çıkan Kerem Baykuş ve Cafer Tosun’u takip ettiği öğrenilirken, tecrübeli teknik direktör Brendan Rodgers’ın scout ekibini sık sık Trabzon’a gönderdiği ortaya çıktı. Çağlar Söyüncü’den bir hayli memnun kalan İrlandalı teknik adamın ‘10’ numaralı mevkide oynama yeteneğine sahip olan ve A takıma kadar yükselen 19 yaşındaki Kerem Baykuş’u izlettirdiği anlaşılırken, İngilizlerin Kerem’den hariç ön libero bölgesinde top koşturan Cafer Tosun’u da gözüne kestirdiği ifade edildi.

Trabzonspor U-21 takımında oynayan Kerem Baykuş 18 maçta 1 gol 2 asist yaparken, Cafer Tosun ise 1461 Trabzonspor’da forma giyiyor.

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