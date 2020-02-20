Kenya'da olay oldu

KARTAL’IN yeni transferi Esse Akida ülkesi Kenya’da idol haline geldi.

AKŞAM

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’na transfer olan Esse’yi manşetlere taşıyan Kenya basını, transferle ilgili şu yorumda bulundu: “Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri olan Beşiktaş’a giden Esse Akida, ülkesindeki diğer genç kadınların ilham kaynağı oldu.” Goal.com sitesi de “Mutlu bir kraliçe” başlığıyla habere oldukça geniş bir yer verdi.