Kenny Dalglish, koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi

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Galatasaray'ın eski yıldızı bir otelde karantinaya alındı Galatasaray'ın eski yıldızı bir otelde karantinaya alındı Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Kamerunlu futbolcu Rigobert Song, ülkesinde yeni tip korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

'Türkiye'de olmak şans' 'Türkiye'de olmak şans' Hüseyin Tok: “İlk şampiyon olduğumuz sezonda, Fenerbahçe'den liderliği aldığımız maçta golü 61'de atmıştım. Sonra Dört maçta daha 61'de gol attım. Buna ben de inanamadım.”

Rüştü'den kovid-19 sözleri: İtiraf etmem lazım ki... Rüştü'den kovid-19 sözleri: İtiraf etmem lazım ki... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören eski milli kaleci ve Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber, hastalığını yenmesinin ardından İtalyan basınına açıklamalar yaptı. TuttoMercato'ya konuşan eski eldiven, bu işi herkesin ciddiye almasına yönelik çağrıda bulundu.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği yıldızın menajeriyle görüşecek Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği yıldızın menajeriyle görüşecek Galatasaray, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Charles Aranguiz'i listesine aldı. Cimbom, Şilili futbolcunun menajeriyle kısa süre içinde temasa geçecek.

N'diaye'yi istemiyorlar N'diaye'yi istemiyorlar Trabzonspor'un devre arasında Stoke City'den kiraladığı Badou Ndiaye'nin yeni sezondaki durumu belirsizliğini koruyor.

Cimbom'a 2 genç yıldız Cimbom'a 2 genç yıldız Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Mohammed Kudus ve Osman Bukari'yi takip ettiği iddia edildi.