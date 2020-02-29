Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Ülkemizin başı sağ olsun. Bu zor günlerde kenetlenmemiz gerek” mesajı verdi. Ülkemizdeki tüm spor sahaları da yasa büründü.

AKŞAM

ORDUMUZA karşı İdlib’te düzenlenen hain saldırıda şehit düşen askerlerimiz, spor camiasını da yasa boğdu. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Ülkemizin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib’de görev yapan kahraman Mehmetçiğimize rejim unsurlarınca gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabbim makamlarını cennet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun” mesajını yayınladı. Ülkemize Avrupa’da büyük gurur yaşatan Medipol Başakşehir’in Başkanı Göksel Gümüşdağ ise, “Böyle dönemlerde kenetlenmeliyiz. Çok üzgünüz. Şehitlerimize rahmet, milletimize baş sağlığı diliyorum” ifadesini kullandı.

HABER İÇİMİZİ YAKTI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de hain saldırıya büyük tepki gösterirken, “Futbolda ülke olarak elde edilen başarılı sonuçlara maalesef ki sevinemedik. Türk Milleti’nin başı sağ olsun. Şehit yakınlarına ve milletimize Allah sabır versin. Yavrularımızın acı haberi içimizi yaktı. Türk Milleti bunun altından kalkacak güçtedir. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinden de menfur saldırıda şehit olan askerlerimiz için bir taziye mesajı yayınlandı.