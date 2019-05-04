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  3. Kendisine talip olan 2 kulübü açıkladı

Kendisine talip olan 2 kulübü açıkladı

Kendisine talip olan 2 kulübü açıkladı

Sezon sonu Trabzonspor’la sözleşmesi bitecek olan golcüyü Santa Fe ile Atletico Nacional kulüpleri renklerine katmak için çaba harcıyor.

TRABZONSPOR’UN en golcü futbolcusu Rodallega paylaşılamıyor. Süper Lig’de 29 maçta rakip filelere 13 gol bırakıp 3 de asist yapan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kolombiyalı santrforu renklerine katabilmek için ülkesinin iki takımı Santa Fe ile Atletico Nacional büyük çaba harcıyor. Kolombiya medyası, 33 yaşındaki golcünün Atletico Nacional’e daha sıcak baktığını yazdı. Blu Radio’ya konuşan Rodallega, kendisi için paranın ikinci planda olduğunu belirterek “Trabzonspor’u çok seviyorum. Ancak ülkemi de özledim. Kesin kararımı mayıs ayı sonunda vereceğim. Tüm düşüncem gollerime devam etmek, Trabzonspor’la ligi zirvede iyi bir yerde bitirmek” dedi. Başkan Ahmet Ağaoğlu da Rodallega’nın kalmasını istediklerini Mayıs ayı sonunda son bir kez daha masaya oturacaklarını belirtmişti. Bu arada Fubol Federasyonu, Trabzonspor’un Süper Lig’de Pazartesi günü Kayserispor’la oynayacağı karşılaşmanın başlama saatini 20.00’den 20.30’a kaydırdı.

(Star)

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