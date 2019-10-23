'Kendini yakar Beşiktaş'ı yakmaz'

AKŞAM

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kafa Radyo’da merak edilen sorulara cevap verdi. Abdullah Avcı’yı rahatlatacak açıklamalar yapan Çebi, kritik konularda şu söleri sarf etti: “Son 7 sene içerisinde birlik beraberlik sağlanamadı. Gayret edilse de istenilen seviyeye getirilemedi. Birlik ve beraberliğin aşağıya kadar yansıması için yukarıda birlik olması gerekiyor. Borçların kapatılması yıllar sürer. Bizim için borçları aşağıya doğru indirmek önemli. 3-5 ay içerisinde borcun durması mümkün değil. 2.5 sene sonra borçların azalmış duruma gelmesi için çalışmalarımız var. Başkan olarak katı olmamız gerekiyor. Boşuna harcanan paraları keseceğiz. TFF’nin vereceği futbol bütçesine göre hareket edeceğiz. Dar bütçe içerisinde iyi futbolcu bulup bulmamak önemli. 300-500 bin euroya oyuncu bulup oynatabiliyor musunuz, mühim olan bu. Hepsine bakacağız.

ORMAN’LA OTURUP, KONUŞURUZ

Seçildikten sonra aranmanın ne önemi var? Seçilmeden önce aranmayı tercih ederdim. Ben onun abisiydim, o da benim başkanımdı. Oturup konuşacağız. Fakat şu anda acil işlerimiz var. 5 gün içerisinde para bulmamız lazım. Abdullah Avcı’yı severim. Yeni bir düzen ve takımımız var. Takımın çoğu değişti. Abdullah Hoca’nın takımı uçuracağına inanıyorum. Kötü gidersek hoca da benim kadar akıllı bir adam. Kendisini yakar, Beşiktaş’ı yakmaz. Futbol direktörlüğünde de daha iyisini bulursam neden olmasın? Mevcut arkadaş iyiyse ve ondan iyisini bulamazsak görevine devam edecektir. Bu kadar basit.”

YALAN SÖYLEMEM

BEŞİKTAŞ Başkanı Çebi, tesislerde futbolcularla da konuştu. Şunları söyledi: “Belki de size bugüne kadar söylenen şeyler yapılmamıştır ama ben dediğimi yaparım. Size yalan söylemeyeceğim ve yalnız bırakmayacağım. Abdullah hocamızla sonuna kadar devam edeceğiz. Önümüzde 2 kritik maç var. Bunları kazanırsanız, benim elimi güçlendirirsiniz."

NEZAKETSİZLİK YAPTI

BAŞKAN Çebi, görevden ayrılan Gökhan Sarı için de şu açıklamayı yaptı: “Yönetim kurulumuzda oylamayla karar veriyoruz. İlk toplantıda, oylamada ben kaybettim. Ben göreve gelmeden önce Gökhan Sarı ayrılmış. Nezaketen karşılamaya bile gelmemesi hoş olmadı. Ben kendisine 7 sene ikinci başkanlık yaptım. Bu tutum hiç hoş olmadı. Kamplara bölünmüş, hepsini halleceğiz. Yavaş yavaş sorunlar çözülecek.”