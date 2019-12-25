Kenan Sofuoğlu milli motosikletçileri yeni sezona hazırlıyor

Milli motosikletçiler, 2020 sezonuna AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu yönetiminde Sakarya'da hazırlanıyor.

Türkiye'yi 2020 sezonunda dünya ve Avrupa pistlerinde temsil edecek Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu, Asrın Rodi Pak ile Can ve Deniz Öncü kardeşler, çalışmalarını Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde sürdürüyor.

Sofuoğlu yönetiminde kondisyon çalışan, mental ve motosikletle antrenman yapan milli sporcular, yeni sezona yoğun hazırlanıyor.

Kenan Sofuoğlu, AA muhabirine açıklamasında, 2020 yılının yaptıkları anlaşmalarla başladığını söyledi.

Akyazı'da kampa girdiklerini belirten Sofuoğlu, kondisyon üzerine yoğun antrenmanlar gerçekleştirdiklerini ve buradaki çalışmaların yeni sezondaki yarışlar için çok faydalı olacağını aktardı.

Sofuoğlu, milli sporculara motosiklet kullanmanın dışında mental olarak nasıl güçlü olabilecekleri, rakiplerine karşı nasıl mücadele edecekleri hakkında tavsiyelerde bulunduğunu dile getirerek, "En büyük avantajları, şu anda Toprak ve benim gibi tecrübeli pilotla çalışmaları. Altı kişilik bir ekip olduk, çok sıkı çalışmalar yaptık. İnanıyorum ki 2020 sezonu başladığında çocuklar bu çalışmaların karşılığını fazlasıyla alacak." şeklinde konuştu.

"Can Öncü, benim yerimi dolduracak"

Bütün sporcularla alakalı çok güzel anlaşmalara imza attıklarını, 2020 sezonunda Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası'nda ana takımda yarışacağını belirten Sofuoğlu, şunları kaydetti:

"Can Öncü için Turkish Team'i kurduk, inşallah 600 cc'de benim yerimi dolduracak. Antrenmanlarımızda da gerçekten içimizdeki en hızlı adam Can Öncü diyebilirim, Dünya Supersport Şampiyonası'nda 600 cc'de bizi temsil edecek. Öte yandan Bahattin Sofuoğlu, aynı zamanda benim akrabam oluyor, Dünya Supersport Şampiyonası'nda 300 cc'de yarışacak. 2019'un sonunda Yamaha'nın Avrupa'nın her yerinden gelen sporcularla yaptığı elemeye katıldı ve pist rekoru kırarak birinci oldu. Bunun üzerine Toprak'ın yarıştığı Yamaha Avrupa Takımı, Bahattin Sofuoğlu'yla da sponsorluk yaptı. Biz de biraz destek olacağız, Dünya Supersport Şampiyonası'nda 300 cc'de yarıştıracağız."

(AA)