Kenan Sofuoğlu: Milletvekili olduğum ilk günden beri mecliste sporun sıkıntılarını dile getiriyorum

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu başkentte düzenlenen spor çalıştayından çıkacak kararların Türk sporuna büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Sofuoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın son gününde, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sofuoğlu, sporun içinden gelen biri olarak bugün burada çalıştayın bir parçası olmanın kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Özellikle bizi de dahil ettiği için Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum. 5 gündür çalıştay devam ediyor. Bugün kapanış günü ve az önce tüm federasyon başkanlarıyla toplantıda birlikteydik. Çalıştayda benim de milli sporcuyken yaşadığım sıkıntıları birebir dinlemek nasip oldu. Çözüm konusunda çok güzel öneriler dinledik." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının en büyük sıkıntısının yalnız kalmak olduğuna dikkati çeken Sofuoğlu, "Bu yalnızlık şundan kaynaklanıyor. Sporu tek başına iyi yerlere getirmek daha zordur. Bu anlamda diğer bakanlıklarımızın da Spor Bakanlığına destek olması gerekiyor. Ben milletvekili olduğum ilk günden beri mecliste sporun sıkıntılarını dile getiriyorum." ifadelerini kullandı.

Sofuoğlu, federasyonlara ekstra teşvikler için kanun değişikliklerin yapılması gerektiğini savunarak, "Maliye Bakanlığının vergi çalışmalarında Gençlik ve Spor Bakanlığına, sporculara ve federasyonlara destek olması gerek. Bunun için de mecliste bazı kanuni değişiklikler yapmamız gerekiyor. Bunu gerek mecliste gerekse de diğer milletvekillerine sürekli anlatmaya dile getirmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Sporun gelişimi ve tanıtımı için tüm bakanlıklara iş düştüğünü anlatan Sofuoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde de sporun daha iyi yere gelebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığının tanıtım, sponsorluk konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığına destek olması gerekiyor. Yine federasyonların bakanlık dışında özel sektörden de destek alabileceği teşviklerin yaratılması gerek. Bunun için de bazı kanuni değişikliklerinin yapılması gerekir. Çalıştayda bakan yardımcıları ve tüm genel müdürler notlarını tuttular. Buradan çıkacak kararlar ülkemizin sporuna katkı sağlayacak. Yeni projelerde gerçekleşecektir. Spor Bakanımız Türkiye'nin her yerindeki etkinliklere katılıyor. Spor adamlarıyla birlikte oluyor. İnşallah bu emeklerin karşılığını başarı olarak hep beraber alacağız."

Sofuoğlu, çalıştayda çoğunlukla futbolun konuşulduğunu ancak tüm spor branşlarının gündeme geldiğini söyledi. Türkiye'deki en gelişmiş spor dalının futbol olduğuna dikkati çeken Sofuoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

"İlk iki gün futbol, sonraki günlerde amatör spor branşları konuşuldu. Amatör spor dallarındaki en büyük sıkıntı tesisler ile ilgili. Bazı spor dallarının tesisleri var, bazılarının ise yok. Benim gelmiş olduğum motor sporlarında mesela uygun tesis yok. Bununla ilgili şahsen bazı çalışmalar yapıyorum. Bu çerçevede Düzce'nin Cumayeri ilçesinde biz bir çalışma başlattık. İnşallah Spor Bakanımız ve il valiliğimizin desteği ile o tesisi tamamlayacağız. Türkiye’ye değer katacak. Türk sporcusuna kendisini geliştireceği bir imkan sağlayacak.”