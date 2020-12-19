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aksam.com.tr
  • 19 Aralık 2020 Cumartesi 21:39
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Kenan Özer Fenerbahçe'ye attığı golü anlattı

Kenan Özer Fenerbahçe'ye attığı golü anlattı

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Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında Gaziantep FK'nın üçüncü golünü atan Kenan Özer, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kenan Özer "Fenerbahçe'nin çok kaliteli bir kadrosu var. Güzel bir maç oldu. Ben sahada elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bugün de rabbim gol atmayı nasip etti. Bu golü her zaman bana destek olan eşime ve babama armağan ediyorum. Frikikte baraj yanlış kurulmuş gibiydi. Topun başında Güray ile konuştuk. Benim tarafımda baraj kısaydı biraz. Topu çevirmek kolay oldu" ifadelerini kullandı.

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