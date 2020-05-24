Kenan Karaman'ın gol attığı maçta Fortuna Düsseldorf deplasmanda Köln ile berabere kaldı

Almanya Bundesliga’nın 27. haftasında Köln, sahasında Fortuna Düsseldorf’u konuk etti. Milli futbolcumuz Kenan Karaman’ın 41. dakikada attığı golle Fortuna Düsseldorf ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, Köln 58. dakikada Mark Uth’un kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. Konuk ekip 61. dakikada Erik Thommy’nin golüyle farkı 2’ye çıkarırken, Köln 88. dakikada Modeste’nin golüyle skoru 2-1 yaptı. Maçın uzatma bölümünde Jhon Cordoba’nın golüyle ev sahibi ekip eşitliği yakalarken, maç da bu skorla bitti. 11. sırada bulunan Köln puanını 34 yaparken, 16. sırada Play-Out hattında yer alan Fortuna Düsseldorf ise 24 puana ulaştı.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Mert Hakan Yandaş, beIN Sports'a verdiği röportajda geleceğine dair açıklamalarda bulundu.
Galatasaray, yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın istifasının ardından bu görev için arayışlarını sıklaştırmış; Albert Riera, Johan Elmander ve Mario Jardel isimler ön plana çıkmıştı. Son iddia ise Hollanda basınından geldi. RTL Nieuws'in haberine göre Wesley Sneijder, daha önce forma giydiği takımlardan birinde antrenörlük hayatına başlamaya hazırlanıyor.
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Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, İnter'e transfer olduğu günlerle ilgili İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Caner, Mancini döneminde her şeyin yolunda gittiğini ancak Frank de Boer geldikten sonra istenilmediğini anladığını ve ayrıldığını açıkladı. Caner ayrıca Frank de Boer'in İnter gibi büyük bir kulüpte nasıl teknik adamlık yaptığına anlam veremediğini de sözlerine ekledi.
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Almanya Bundesliga'nın 27. hafta mücadelesinde Mainz 05 ile deplasmanda karşı karşıya gelen Leipzig, rakibini 5-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.
CSKA Moskova, Real Madrid ve Olympiakos, Fenerbahçe Beko'dan ayrılacağı iddia edilen Kostas Sloukas için devrede.