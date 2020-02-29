Kenan Karaman'ın 2 golü Düsseldorf'a yetmedi

Karşılaşmada Fortuna Düsseldorf forması giyen milli oyuncu Kenan Karaman, iki gol kaydetti ve takımının puan almasında önemli rol oynadı.
Esprit Arena'da oynanan müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi Fortuna Düsseldorf 6'ncı dakikada Kenan Karaman, 9'uncu dakikada Erik Thommy ile peş peşe bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. İlk yarı sona ererken 45'nci dakikada milli oyuncu Kenan Karaman ile bir gol daha atan kırmızı-beyazlılar farkı 3'e çıkardı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı: 3-0. İkinci yarıya etkili başlayan taraf konuk takım Hertha Berlin oldu. 64'üncü dakikada Fortuna Düsseldorflu Erik Thommy'nin kendi kalesine attığı golle skor 3-1'e geldi. Hertha Berlin, 66'ncı dakikada Matheus Cunha ile bulduğu golle farkı 1'e indirdi: 3-2. İlerleyen dakikalarda beraberlik golü için ataklarını sıklaştıran mavi-beyazlılar Krzysztof Piatek'in ceza sahası içinde yerde kalması sonucu penaltı kazandı. Penaltıyı kazandıran Polonyalı golcü topun başına geçti ve topu ağlara göndererek skora beraberliği getirdi: 3-3. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 3-3 sona erdi.
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