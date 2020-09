Kenan Karaman: Kulüp ismi vermeyeyim ama kariyerimi Türkiye'de sürdürmek istiyorum

Türkiye A Milli Takımı'nın ve Fortuna Düsseldorf'un golcü oyuncusu Kenan Karaman, milli takımdan kariyerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"PANDEMİ DÖNEMİNİ EN İYİ GEÇİREN ALMANYA DA İKİ MAÇINI KAZANAMADI"



Şu anda diğer milli takımlar gibi Türkiye A Milli Takımı'nın da hazır olmadığını belirten Karaman, "Sanırım şu an tamamıyla hazır herhangi bir milli takım dünyada bulamazsınız. Pandemi nedeniyle geçen sezona dair daha yeni biten maçlar var. Tüm takımlar alışık olmadığımız kısa bir sürede yeni sezona hazırlanıyor. Bu süreçte bu tip maçları oynamak hiçbir takım için kolay değil. Bakın Almanya da iki maçını kazanamadı, ki pandemi sürecini en iyi geçiren ülkelerden biriydi. Bu yüzden kendi milli takımımızı değerlendirirken, bunu da göz ardı etmemek lazım. Neden olumlu tarafından bakmıyoruz? Çok iyi bir Avrupa Şampiyonası elemesi oynayan takımıza, rekor düzeyde puan toplayan bu takıma, kadroyu zenginleştiren genç arkadaşlarımız katıldı. Şenol hocamız için bu oyuncuları deneme fırsatı oldu. İki maç oynadık, iki maçta da çok önemli iki farklı 11 vardı sahada, sonradan girenler çok önemli isimlerdi. Bu havuza sahip kaç tane takım var? Biraz da bu açıdan bakmak gerek" diye konuştu.

"BENDEN BEKLENTİNİN YÜKSEK OLMASI NORMAL"

Karaman, kendisinden beklentilerin yüksek olmasıyla ilgili olarak ise, "Beklentinin yüksek oluşu gayet normal. Takıma katkı verdim ve benden verdiğim katkının devamı ve hatta fazlası bekleniyor. Ben kendim için de çıtayı hep yükseğe koymuşumdur, en iyisini yapmak için kendimi motive ediyorum. Artık 26 yaşımdayım, belirli bir tecrübem var ve bunu hem takıma hem genç arkadaşlarımıza aktarmak için çalışıyorum. Şenol hocayla iyi bir diyalog yakaladık, benden ne alabildiğini gayet iyi biliyor. Beni hem santrfor, hem de diğer mevkilerde kullanabileceğini biliyor. Her ne kadar santrfor olsam da, onun için tek seçenekli bir oyuncu değilim. Benim için de onun için de avantajlı bir durum" ifadelerini kullandı.

"KARİYERİMDE YENİ BİR ADIM ATMAK İSTİYORUM"

Özellikle pandemi dönemi sonrasında iyi bir performans göstermesine rağmen takımı Fortuna Düsseldorf'un küme düşmesine engel olamayan Karaman, "Oldukça üzücü bir tecrübe oldu, hem takım için hem de benim için. Şanssız bir süreç geçirdik, ligde kalmayı garantilemek için sayısız fırsatımız vardı ama değerlendiremedik. Benim felsefem şu ki, acı tecrübelerden öğrenmek gerekiyor ama onlara takılı kalmamak gerekiyor. Ben de öyle yapıyorum. Bundan sonrası için, daha iyi tecrübeler yaşamak için gerekli adımları atmak istiyorum. Kendimi sürekli geliştirmek istiyorum ve bu gelişimin bir parçası olarak artık transfer konusunda da yeni bir adım atmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"AYRILIK KARARIMI İLETTİM ANCAK DUSSELDORF BANA YARDIMCI OLMADI"

Kulübüne ayrılmak istediğini ilettiğini dile getiren milli oyuncu, "2021'de sözleşmem sona eriyor, sezon sonunda bonservisim elimde olacak, ancak bazı takımların şimdiden de ilgisi oldu ve bunu menajerime ilettiler. Ben de kulüp düzeyinde hem teknik direktörümüze hem de sportif direktörümüze ayrılmak istediğimi kesin bir dille ilettim, ancak Düsseldorf'un bana çok yardımcı olduğunu söyleyemem. Açıkçası bonservis konusunda çok mantıklı bir beklentileri yok. Bu beklentiyi makul bir seviyeye çektiklerinde transferim konusunda bir gelişme olabilir çünkü şu anki beklentilerinin, piyasanın şartlarına uygun olduğunu düşünmüyorum" dedi.

"9 AY SONRA SÖZLEŞMEM BİTİYOR, BONSERVİSSİZ AYRILABİLİRİM"

Sözleşmesinin son yılı olduğu için kulübünden anlayış beklediğine vurgu yapan Karaman, "Bu şartları benim telaffuz etmem doğru değil. Bunlar kamuoyuna ait olmayan bilgiler olduğu için bununla ilgili bilgi veremem. Tek söyleyebileceğim şey, sözleşmemin 9 ay sonra bitecek olması ve benim üç ay sonra istediğim kulüple görüşebilmem, hatta bir anlaşma olursa protokol yapabilmem. Bunu kulübüm de biliyor" ifadelerini kullandı.

"KARİYERİME TÜRKİYE'DE DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Süper Lig'den teklifler aldığını ve kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini belirten Karaman, "Bana kariyerim boyunca Türkiye'den gelen birçok teklif oldu. Bu ilgiden dolayı memnunum çünkü Türk futboluyla ilgili olumlu düşüncelerim var. Milli Takım'da gördüğüm o arkadaşlık ortamı, birbirimize olan bağlılık olağanüstü ve açıkçası buradaki sıcaklık beni etkiliyor. Bu yüzden kariyerime Türkiye'de devam etme fikrine çok sıcak bakıyorum. Burada bir kulüp ismi vermek doğru olmaz, dediğim gibi ilgilenen kulüpler var. Bu karar benim elimde olsa ben bu sezondan itibaren yeni bir heyecana atılmak isterim, ancak kulübümün beklentileri var ve orta bir yolda buluşulması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA İYİ BİR İŞ ÇIKARACAĞIMIZA İNANIYORUM"

EUR0 2020 için de iddialı konuşan golcü oyuncu, "Biz sadece Avrupa Şampiyonası için değil, tüm turnuvalara hazır olmalıyız. Her turnuvada olmalıyız, kendimize buna alıştırmalıyız. Çok iyi bir jenerasyon yakaladık, bizim peşimizden gelen bir nesil bile var şu an. Futbola konsantre olursak, her şey bizim elimizde. Ben Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir iş çıkartacağımıza inanıyorum" dedi.