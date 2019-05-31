Kenan Karaman'dan A Milli Takım'da ilk gol

Türkiye'nin hazırlık maçında Yunanistan'ı 2-0 yenmesinin ardından Kenan Karaman kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? soruları da merak edilenler arasında. 24 yaşındaki Kenan Karaman Fortuna Düsseldorf forması giyiyor.

Kenan Karaman, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon sonu oynanan böyle karşılaşmaların fiziksel ve psikolojik olarak zor olduğunu söyledi.

Karşılaşmada iyi oynadıklarını dile getiren Karaman, "Fazla tempolu maç olmadı. Topa çoğunlukla biz hakimdik. Güzel bir maç, güzel bir galibiyet oldu. Bunu da ilerideki 3 maça yansıtmak istiyoruz. Her maça hazır çıkıyoruz.Hocanın beni oynatacağını dün öğrendim. Elimden geleni yapmaya çalıştım ve oyunumu golle süsledim. Çok mutluyum." diye konuştu.

Karşılaşmadan önce Burak Yılmaz'ın kendisine, "Gol atacaksın." dediğini aktaran milli futbolcu, "Takımda önemli futbolcular var. Onlardan çok şey öğrenmek istiyorum. Hem Burak hem Cenk ağabeyin arkasında ciddi bir alternatif olmak istiyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hoca şans verdiğinde değerlendirmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı. Karaman, şu anda Bundesliga'da top koşturduğunu ancak bir gün Türkiye'de futbol oynamak istediğini sözlerine ekledi.



KENAN KARAMAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?



5 Mart 1994 Stuttgart doğumlu olan Kenan Karaman, Hoffenheim takımının altyapısında yetişti. Sol, sağ kanat ve forvet bölgelerinde forma giyen Kenan Karaman, 1.89 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor.

Daha önce Hoffenheim ve Hannover 96 formaları giyen Kenan Karaman, 2018-2019 sezonu başında Fortuna Düsseldorf'a transfer oldu. Geride kalan sezonda Bundesliga'da çıktığı 21 maçta 3 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi.

Kenan Karaman'ın transfermarkt değeri 1.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Kenan Karaman'ın Fortuna Düsseldorf ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.